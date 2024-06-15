Bakan Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devlet millet el ele vererek çalışan ve üreten nüfusumuz arttıkça, sosyal dayanışma ve yardımlaşma yaygınlaştıkça bayramlarımız hakkıyla idrak edeceğimiz gerçek bayramlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, yayımladığı mesajda, Kurban Bayramı'nın yardımlaşmayı ve dayanışmayı artıran, birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendiren önemli günlerden olduğunu belirtti.

Kurbanın yakınlık, kardeşlik, paylaşma olduğunu dile getiren Işıkhan, bu ruhla 22 yıldır her türlü zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini, her türlü sıkıntıyı milletle birlikte aştıklarını vurguladı.

Işıkhan, Türkiye'ye içeride ve dışarıda diz çöktürmek isteyenlerin oyunlarını bozduklarını, yerli ve milli politikalarla suni ekonomik krizleri boşa çıkardıklarını, yatırım, üretim ve istihdam odaklı büyüme programlarıyla elde ettikleri başarıyı doğrudan çalışma ve sosyal güvenlik hizmetlerine yansıttıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, güçlü ekonomisi, sağlam siyasi iradesi ve kadim devlet geleneğiyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her daim olduğu gibi bugün de mazlum coğrafyaların yükselen sesi olmaya devam ediyor. Myanmar'dan Bosna'ya, Filistin'den Afrika'ya dünyanın her köşesine yardım elimizi uzatıyor, gönül köprüleri inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda daha emin adımlar attıkça bu bağların daha da güçlendiği, başta alın teri ve emeğiyle ülkemizi bugünlere ulaştıran emekçilerimiz olmak üzere, işçisi işvereni, yatırımcısı, üretimcisiyle, kadın erkek, genç yaşlı demeden yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın katkısıyla ihya edeceğimiz daha müreffeh yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Bu gayeyle devlet millet el ele vererek çalışan ve üreten nüfusumuz arttıkça, sosyal dayanışma ve yardımlaşma yaygınlaştıkça bayramlarımız hakkıyla idrak edeceğimiz gerçek bayramlar olacaktır."