Bakan Işıkhan'dan Yurt Dışındaki Türkler için Destek Mesajı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan Yurt Dışındaki Türkler için Destek Mesajı

Bakan Işıkhan\'dan Yurt Dışındaki Türkler için Destek Mesajı

Bakan Işıkhan, yurt dışında yaşayan Türklerin zorluklarına değinerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

01.12.2024 20:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarını belirterek, Türkiye devleti olarak bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye- Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 7. Toplantısı için Berlin'de bulunan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Işıkhan, iki gün boyunca Alman muhataplarıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasında mevcut sosyal güvenlik anlaşmasının uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını belirterek, ayrıca nitelikli işgücü temini ve Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin mesleki eğitim ve istihdam durumlarına ilişkin ayrıntılı fikir alışverişinde bulunacaklarını ve işbirliği imkanlarını değerlendireceklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının karşılaştıkları zorlukların da farkında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Göçmen olmanın, yabancı bir topluma ayak uydurmanın, vatan hasreti çekmenin zorlukları içerisinde verdiğiniz mücadelenizle, emeğinizle ve en önemlisi alın terinizle sizler burada büyük hikayeler yazıyorsunuz. Biz de devlet olarak bu zorlu sürecinizde hep yanınızda olduk, olmaya da gayret ediyoruz" dedi.

"Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem veriyoruz"

Işıkhan, bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletin vatandaşlarına sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurmasının özellikle yurtdışında uzaktan hizmet alan vatandaşlar için çok önemli olduğunu anlatarak, bu kapsamda tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak vatandaşların zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmalarının şu an en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Hükümet olarak yurt dışından emekli olan vatandaşların Türkiye'ye araçlarıyla gelmeleri durumunda 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkardıklarını belirten Işıkhan, "Bu işlemler için konsolosluklarca onaylanan yurt dışı emeklilik belgesinin de sistemimiz üzerinde doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Bunu, bununla birlikte özellikle emekli vatandaşlarımızı, kıymetli büyüklerimizi bir zahmetten kurtaracak olmanın da mutluluğunu taşıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Almanya'da Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem verdiklerini ve bunu teşvik ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Almanya'da geçtiğimiz haziranda yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Alman vatandaşlık yasasını da bu bağlamda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkından istifade etmelerinin teşvik edilmesinde ve bu minvalde ortaya çıkan fırsatların vatandaşlarımız tarafından da değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bakanlık olarak bizler de vatandaşlarımıza fayda sağlayacak her türlü işbirliği imkanını da değerlendiriyoruz."

"Aşırı sağla mücadelede daha etkin işbirliğine ihtiyacımız var"

Bakan Işıkhan, Avrupa'da artan yabancı karşıtlığı konusunda endişelerini dile getirerek, "Avrupa'yla birlikte Almanya'da yükselen yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişeleriniz olduğunu da üzülerek sizlerle paylaşmak isterim. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin bir işbirliğine ihtiyacımız var. Özellikle işyerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan saldırılar sonrasında mağdur vatandaşlarımız, işçilerimizi ziyaret ediyoruz. Konuyla ilgili olarak da yerel makamlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, kuvvetli bir toplum olabilmenin birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeden güzel bir bütünlük içerisinde olmaktan geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hareket, görüş ve düşünce farklılıkları ne olursa olsun ortak davalarda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmekten ve yerel koşullara uyum sağlamaktan geçiyor. Ekonomik ve kültürel ilişkiler boyutuyla desteklendikçe ikili siyasi ilişkilerimizde kaydettiğimiz ilerlemeler daha da kalıcı olabilecektir. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, iş adamlarımızın ve çeşitli sektörlerde karar verici durumda bulunan vatandaşlarımızı dış politika vizyonumuzun önemli öncüleri olarak kabul ediyoruz. Buradaki temsilcilerimiz her türlü sorununuzun çözümünde sizlere yardımcı olmaya devam edecek, imkanlar ölçüsünde gerekli eksiği vereceklerdir. Hiç kuşkusuz taleplerimizin takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Bölünmeden arasına nifak sokulmasına izin vermeden, tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi sımsıkı durarak bu millet her türlü sorunun üstesinden gelebilecektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha sonra Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan Yurt Dışındaki Türkler için Destek Mesajı - Son Dakika

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