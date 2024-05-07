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Bakan Kacır: "2030'da 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030'da 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hacettepe Teknokent Taleworlds binası açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, yaptığı konuşmada son 22 yılda girişimcilik teknoparklarının sayısının 2'den 102'ye çıkarıldığını kaydetti. Teknoparklarda 90 binin üzerinde Ar-Ge personelinin çalıştığını ifade eden Bakan Kacır, teknoparkların birçok alanda 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürüldüğünü kaydetti.

"2030'da 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız"

Bakan Kacır, 2002 yılında 29 bin olan Ar-Ge personeli sayısının 272 binin üzerine yükseltildiğini dile getirerek, "Fakat son 22 yılda inşa ettiğimiz teknoloji altyapısının, oluşturduğumuz yatırım ikliminin ve girişimcilere sunduğumuz finansman kaynaklarının meyvelerini birer birer almaya başladık. Milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimine, Turcorn'a ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 7 Turcorn'umuzdan 6'sının Bakanlığımız destekleriyle bu başarıyı yakalamış olması, oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ederek, girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturarak 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kacır, üniversite içerisindeki teknoparklarda yer alan firmaların bugüne kadar 96 milyar lira ciro gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, firmaların teknoloji odaklı ihracatının 500 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

" TaleWorlds Entertainment'in ihtiyaç duyduğu fiziki altyapının açılışını gerçekleştiriyoruz"

Bakan Kacır, 'Oyun ve Uygulama Akademisi' ile her yıl 2 bin gence yetkinlik kazandırıldığını ifade ederek, "Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlediğimiz Dijital Oyun ve Animasyon Programı'yla oyun sektöründeki gençlerimize eğitim, kamp ve etkinlikler ile projelerini gerçekleştirebilecekleri etkin bir ortam sunuyoruz. Yeni Nesil Yazılımcı Yetiştirme Programı kapsamında İstanbul'da ve Kocaeli'de 42 yazılım okullarımızda gençlerimizi yazılım dünyasıyla tanıştırıyoruz. En temel sermayesi oluşturucu ve yetkin insan kaynağı olan sektörümüzün rekabetçiliğini kuvvetlendirecek, küresel pazarlarda rolünü perçinleyecek adımlar atıyoruz. Bugün de Hacettepe Teknokent 8. Ar-Ge binasıyla oyun sektörümüzün yüz akı firmalarından TaleWorlds Entertainment'in ihtiyaç duyduğu fiziki altyapının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yap-işlet devret modeliyle inşa edilen 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip bu yapı, TaleWorlds'un büyüme vizyonuyla uyumlu olarak daha geniş bir alanda hizmet verme imkanı tanıyacak. Aynı zamanda oyun girişimimizin yeni projelerinde ihtiyaç duyduğu teknik donanımları bünyesinde barındıracak stüdyolarla inovasyonun ve yenilikçiliğin tetikleyici olacak. Yalnızca dijital oyunları değil, dijital oyun girişimlerinin ihtiyaç duyduğu oyun motoru ve çeşitli destekleyici teknolojileri de geliştiren firmamızın başarı ivmesinin, önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Açılışın sonunda TaleWorlds Entertainment CEO'su Armağan Yavuz, Bakan Kacır'a hediye takdim etti.