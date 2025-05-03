Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC\'de AA standını ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir "bilişim adası" olmasını istediklerini belirterek, "KKTC'yi sadece kendi çocuklarımızın değil, bütün dünyadan bilişimcilerin, dijital teknoloji alanlarında ürünler, hizmetler geliştiren insanların...

03.05.2025 13:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bir "bilişim adası" olmasını istediklerini belirterek, "KKTC'yi sadece kendi çocuklarımızın değil, bütün dünyadan bilişimcilerin, dijital teknoloji alanlarında ürünler, hizmetler geliştiren insanların adresi haline getirmek üzere çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanındaki AA standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA muhabirine, TEKNOFEST'i 2018'den bu yana gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğin 11'incisini KKTC'de ve büyük bir heyecanla icra ettiklerini söyledi.

KKTC'de TEKNOFEST gerçekleştirmenin ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Kacır, 20 Temmuz 1974'te, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında, Türk milletinin birtakım ambargolara maruz bırakıldığını hatırlatarak, o dönemlerde Türkiye'nin kendi askerinin telsizini dahi üretemeyeceğini zannedenler olduğuna dikkati çekti.

Aradan geçen zamanda, ülkenin özellikle son 22 yılda atılan adımlarla katettiği mesafeye işaret eden Kacır, Türkiye'nin artık bütün dünyanın dikkatle takip ettiği başarı hikayelerini ortaya çıkardığını belirtti.

Söz konusu yıllarda Türk askerinin analog telsizler kullandığını ve askeri telsizleri dahi başkalarının vermediğini ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Biz daha sonrasında dijital, frekans atlamalı ve şifrelenmiş kripto haberleşme imkanı sunulan telsizlere, daha sonra sadece sesli haberleşmeyi değil, veri transferlerine, veri bağlarına, data linklere, denizaltılardan Türksat 6A ile birlikte uydu platformlarımıza kadar tüm haberleşme ağını yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdiğimiz günlere erişmiş olduk. İşte bu, Türk milletinin azminin, kararlılığının eseridir. İşte TEKNOFEST'ler de bu yolculuğa, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna Türk gençliğinin, TEKNOFEST kuşağının dahil olması sürecinin adıdır."

"İstiyoruz ki KKTC bilişim adası olsun"

Kacır, KKTC'de 6 farklı yarışmada 47 bin öğrencinin yarıştığını ve 1000'den fazla öğrencinin finallerde projelerini sergilediğini anlattı.

Bu gençlerin arasından çok daha büyük işler başaran girişimci, mühendis, bilim insanları ve araştırmacılar yetişeceğine inandığını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğu, tam bağımsızlık yolculuğu dolu dizgin devam edecek. KKTC ile Türkiye bu alanda el ele vermeye devam edecek. Biz istiyoruz ki KKTC bir 'bilişim adası' olsun, TEKNOFEST ile adaya getirdiğimiz heyecan kalıcı olarak süre gitsin ve buradaki gençlerimiz, 100 bine yakın üniversite öğrencimiz, çocuklarımız gelecekte Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olsunlar. KKTC'yi sadece kendi çocuklarımızın değil, bütün dünyadan bilişimcilerin, dijital teknoloji alanlarında ürünler, hizmetler geliştiren insanların adresi haline getirmek üzere çalışmalara devam edeceğiz."

KKTC'nin en büyük etkinliği

Mehmet Fatih Kacır, şu ana kadar sadece tekil ziyaretçi sayısının 100 bini aştığını bildirerek, alanda gördüğü pek çok ziyaretçinin ilk günden bu yana birkaç kez geldiğini söyledi.

Bugün ve yarın da çok büyük bir ilgi olacağını belirten Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, inşallah, alanda bizlerle olacak, KKTC'de yaşayan vatandaşlarımızla buluşacak, Kıbrıs Türkleri ile kucaklaşacak. İnşallah, KKTC'nin en büyük etkinliğini burada bu meydanda hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Yüz binlerce insanın heyecanını, coşkusunu inşallah gelecekte gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna dahil olmasıyla perçinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye yüksek teknolojide 'Süper Lig'de"

İtalya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'na eşlik ettiğini hatırlatan Kacır, Türkiye ile İtalya arasında geçmişe dayanan bir ticari ilişki olduğunu dile getirdi.

Kacır, İtalya'nın, Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortağından biri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye-İtalya ilişkilerinde ticari boyut, form değiştirdi. Biz bundan 20-25 yıl geriye gittiğimizde tekstil ve hazır giyimde çoğunlukla İtalyan markaların fason üretimini yapan bir roldeydik. Şimdi Türkiye, İtalya ile masada yüksek teknoloji ortaklıkları konuşuyor. Yüksek teknolojide Türk markaların İtalyan teknoloji, havacılık savunma sanayisi firmalarıyla işbirliklerini konuşuyoruz. Bu anlamda Türkiye, gerçekten yüksek teknolojide 'Süper Lig'e çıkmış olmanın neticelerini görüyor. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde hem İtalya hem diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliklerimiz savunma sanayisi ve havacılık gibi başlıklarda artacak. Çünkü şu bir gerçek ki, Avrupa, savunma sanayisinde mevcut dışa bağımlılık düzeyini hızla normal seviyeye çekmek istiyor. Halihazırda savunma sanayisinde AB ülkelerinin dışa bağımlılığı yüzde 80 düzeyinde. Bunu çok daha aşağı çekebilmek için Türkiye'nin Avrupa'ya katacağı çok şey var ve Türkiye-İtalya işbirliği gibi örnekler Türkiye'nin kıtanın savunmasına sunabileceği katkıyı hızlandırıcı nitelikte."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC'de AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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