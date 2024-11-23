Bakan Kurum Adıyaman\'da Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kente son 4,5 ayda beşinci ziyaretini gerçekleştiren Bakan Kurum, Valilik'teki İl Koordinasyon Toplantısı'nda kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratlarının iştirak ettiği toplantıya, Japonya'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katılamadı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da şu ana kadar 17 bin 713 ev ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bine yükselecek olan teslimat sayısı gelecek yılın sonunda 42 bin 136'ya ulaşacak.