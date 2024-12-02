Bakan Kurum, COP16'da Türkiye Pavilyonu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu'nun açılışını yaptı.

Bakan Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen COP16'daki Türkiye Pavilyonu'nun açılışında, hem Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan çalışmaları aktarmak ve deneyimleri paylaşmak için COP16'ya katıldıklarını belirtti.

Kurum, "Burada dünyada çölleşme ve erozyonla mücadele eden ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek erozyonla gerek çölleşmeyle mücadele noktasında attığı adımları tüm dünyayla paylaşıyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra açılış kurdelesini kesti.