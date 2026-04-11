Bakan Kurum Çorum\'da Esnaf Ziyareti Yaptı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum'da esnaf ziyaretinde bulundu.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında dün 'Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni' için Çorum'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, Ulu Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresindeki sağlıklaştırma çalışmaları ve Hanönü Meydanı'ndaki düzenlemeleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Kurum, o anlara ilişkin videoyu sanal medya hesabından "Uğradığımız her kapıda sevgi dolu, neşeli, heyecanlı bir karşılama. Çorum'u çok özlemişiz" sözleriyle paylaştı.