Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de depremzede bir ailenin yeni evine misafir oldu. Bakan, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

01.02.2025 15:17
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Bakan Kurum Osmaniye'de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu

OSMANİYE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye ziyareti kapsamında yapımı tamamlanan Akyar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptı. Bakan Kurum, yeni evlerine taşınan Çolak ailesinin evine misafir oldu. Esnafı ve şantiyeleri de ziyaret eden Bakan Kurum vatandaşların taleplerini dinledi.

Asrın felaketinde kız kardeşini ailesiyle birlikte Ebrar Sitesi'nde kaybeden 68 yaşındaki Abdullah Çolak, Bakan Kurum'u TOKİ tarafından yapılan yeni evinde ağırladı. Elbistan merkezli depremde evlerinin yıkıldığını ve enkazdan sağ çıktılarını anlatan Çolak, Bakan Kurum'a bu zor süreçte yanlarında oldukları için teşekkür etti. Çolak, "2 yıl olmadan bize ev verdiniz. Şükürler olsun 24 saat sıcak suyumuz akıyor. Kaloriferlerimiz çalışıyor. Allah yerden göğe kadar sizden razı olsun" dedi.

"Gülen yüzünüz solmasın"

Bakan Kurum ise deprem bölgesinde asrın felaketinin ardından 90 günde 180 bin konutun inşasının başladığını belirterek, "O günden bu yana tüm Bakanlığımız ve AFAD ile bir mücadele veriyoruz. O günlerde o acıyı çeken bir kardeşiniz olarak bugün de bu konutların tamamlandığını, sizlerin mutluluğunu görmek bizim için en büyük mutluluk. Gülen yüzünüz hiç solmasın" diye konuştu.

Şantiyeleri, esnafı ve örnek daireleri ziyaret

Bakan Kurum beraberinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kurum müdürleri ile Rahime Hatun TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer ve Sefa Siteleri TOKİ şantiyelerini dolaşıp inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, örnek daireleri inceledi. Bakan Kurum daha sonra kentte devam eden inşa çalışmalarının ve depremzedelerin taleplerinin konuşulduğu il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Kaynak: İHA

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