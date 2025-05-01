Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: "Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: "Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: "Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01.05.2025 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: "Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz"

MALATYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde söz verilen 453 bin yeni konut ve iş yerinin tamamının teslim edileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kurum, özellikle deprem bölgesinde görev yapan 180 bin işçiye teşekkür ederek, "Bu anlamlı günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerini "asrın felaketi" olarak nitelendirerek, felaketin üzerinden henüz 45 gün geçmeden 180 bin yeni yapının temellerinin atıldığını hatırlattı. Bugün 11 ilde, 3 bin 481 farklı şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, "Geçtiğimiz Eylül ayında teslim ettiğimiz konut sayısı 100 bine, Ekim'de 130 bine, Kasım'da ise 155 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da 201 bin 580 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, yıl sonuna kadar toplam 453 bin yeni ev ve iş yerinin tamamlanarak teslim edileceğini söyledi. Malatya özelinde ise 55 bin konut, 10 bin iş yeri ve 13 bin köy evi olmak üzere toplam 79 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini aktardı.

"Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kalbi olacak"

Bakan Kurum, Malatya'nın simge yapılarından olan Bakırcılar Çarşısı'nın hızla ihya edildiğini belirterek, "5 bin 700 dükkan, ofis ve konut tamamlandığında Malatya ekonomisinin kalbi burada atacak" dedi.

Şire Pazarı, Kuyumcular ve Yüzüncü Yıl Çarşılarının da yeniden hizmete açılacağını ifade eden Kurum, tarihi Söğütlü Camii'nin de aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Şehir merkezinde Saray Mahallesi'nden başlayarak İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısri Çevreyolu'na kadar uzanan yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını da aktaran Bakan Kurum, Malatya'nın geçmişine yakışır bir gelecek inşa ettiklerini ifade etti.

"Son konut teslim edilene kadar sahadayız"

Bakan Kurum konuşmasının sonunda, "Afetzede kardeşlerimize ilk gün verdiğimiz sözü yineliyoruz. Son yuvamız teslim edilene kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Malatya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: 'Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:07:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret etti: "Yıl sonuna kadar 453 bin yeni konut ve iş yerini teslim edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.