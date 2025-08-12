Bakan Kurum Sındırgı\'daki Deprem İçin Toplandılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sındırgı'da 6,1'lik depremin ardından Bakan Yardımcımız, Balıkesir Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AFAD ve TOKİ Başkanımız ve ilgililerle koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Depremin ardından ilimizdeki son durumu değerlendiriyor, ihtiyaçları tespit ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekli adımları hızla atacağız."