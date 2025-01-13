Bakan Kurum, Şişli Belediye Başkanı Şahan\'ı Kabul Etti

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı bakanlıkta kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.