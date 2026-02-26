Bakan Kurum: Türkiye bugün her alanda dünyanın yükselen gücüdür

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Türkiye, bugün her alanda dünyanın yükselen gücüdür. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomaside söz sahibi olmuştur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'daki otelde düzenlenen 'COP31 İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, "Oldukça çetin geçen diplomatik müzakerelerin sonucunda COP31'in ev sahipliğini üstlendik. Bu organizasyona talip olduğumuzda ülkemizin bu konudaki gücüne, kabiliyetine ve sizlerin potansiyelinize inandık. Türkiye'nin ilk 'İklim Şurası'nı düzenlerken, ilk iklim kanunumuzu çıkarırken, 'Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirirken, deprem bölgesini ihya ve inşa ederken nasıl bir dayanışma gösterdiysek, bu tarihi yolculukta da yine çözüm ortağımız olarak sizlerle birlikte yola çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'COP31 SÜRECİNİ 3 TEMEL DEĞER ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ'

COP31 kapsamında şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle COP31 Başkanı olarak atandıktan hemen sonra kurumsal kapasitemizi sürece uyumlu hale getirdik. COP31 Başkanlık Ofisimizi kurduk, organizasyon şemamızı belirledik, Antalya EXPO alanını COP31 için tasarladık ve hızla saha çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 günlük çok önemli bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, Avustralya, Azerbaycan ve Brezilya'dan üst düzey katılımcılar ve çalışma arkadaşlarımızla Birinci Stratejik Misyon çalışmamızı başarılı bir şekilde tamamladık. Görüşmelerde COP31 için ortak bir vizyon oluşturma hedefi doğrultusunda beklentilerimizi ve önceliklerimizi değerlendirdik. Artık somut hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiği yönündeki kararlığımızı açıkça ortaya koyduk. Şunu belirteyim, Türkiye olarak COP31 sürecini 3 temel değer üzerine inşa ediyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bu 3 başlığı açmadan önce de şunun altını çizmem gerekiyor. Bugün iklim krizinde yeni bir eşiğin içindeyiz. Dünya artık iklim değişikliğine karşı 'Bekleme lüksünü' kaybetmiştir. Artık mesele sadece hedef belirlemek değildir. Artık mesele, hedefleri sahaya indirmek, uygulamayı hızlandırmaktır. Başkanı ve ev sahibi olduğumuz COP31 tam da bu anlayışla icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

'ETKİLİ SONUÇLAR ÜRETEREK KATKI SUNACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Bakan Kurum, kamu-özel sektör iş birlikleriyle desteklenen somut uygulamalara odaklanacaklarını belirterek, "Yaklaşımımız, tek ses değil diyaloğa, ayrılığa değil uzlaşıya, durağanlığa değil aksiyona dayalı olacak. Artık 'Söz değil, eylem zamanı' diyeceğiz. Bugüne kadar konuşulanları uygulamaya geçirme çağrısı yapacağız. Bu nedenle COP31'e yalnızca bir diplomatik toplantı olarak bakmıyoruz. Biz COP31'i; uygulamanın hızlandığı, güvenin yeniden tesis edildiği ve somut sonuçların üretildiği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. COP31 vizyonumuzu da 'Geleceğin COP'u: Uygulama COP'u' yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz ve biliyoruz ki bu sürecin en önemli aktörü de sizler olacaksınız. Sivil toplum kuruluşlarımızdan beklentimiz çok yüksek. Her ne kadar COP süreçleri devletlerin müzakere masasında yer aldığı platformlar olsa da bu süreçlerin başarısı, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirici rolüne bağlıdır. Güçlü bir iklim yönetişimi için, toplumsal sahiplenme için ve küresel STK ağlarıyla iş birliğini geliştirmek için güçlü bir sivil topluma ihtiyaç vardır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim artık sivil toplum örgütlerimiz milletimizle doğrudan bağ kuran, sahada güçlü, teknik kapasiteleri yüksek küresel sorunlara duyarlı bir yapıya kavuşmuştur. Dünyanın COP31'den beklentilerinin yüksek olduğu bu dönemde potansiyelimizi daha da geliştirme imkanına sahibiz. İşte hep birlikte bu beklentileri doğru okuyarak, taraflar arasında güven inşa ederek ve etkili sonuçlar üreterek katkı sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, ADALETİ SAĞLAYAN BİR DEVRİMDİR'

Türkiye'nin her alanda dünyanın yükselen gücü olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomaside söz sahibi olmuştur. Eşi benzeri görülmemiş bir çalışmayla deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 455 bin konut inşa etmiş, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutu vatandaşlarına kazandırmıştır. Ülke genelinde 2 milyon 252 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamlamış ve tarihin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini başlatmış olan bir ülkedir. Türkiye 81 ilimizde, 82 milyon metrekareyi aşan alanda 545 millet bahçesi çalışması yürüten ve bunlardan 314'ünü tamamlayan bir ülkedir. Yine, Türkiye Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Seferberliği ile Dünya'ya Sıfır Atık Gününü armağan eden bir ülkedir. Türkiye yalnızca sözünün gücüyle değil; duruşuyla, vizyonuyla, eylemleriyle ve temsil ettiği köklü değerler sistemiyle ayakta duran ve dünyaya yön veren, çözümün, diyaloğun ve uzlaşmanın merkezi haline gelmiştir. Türkiye, bulunduğu yere kendi rengini veren bir ülkedir. Dolayısıyla biz her platformda, Türkiye'nin medeniyetinden gelen gücünü, tarihsel kodlarını nakşederek ilerliyoruz. İşte COP31 ev sahipliğini alma başarımızın ardında da bu hakikat var. Türkiye, bir yandan iklim adaleti, adil geçiş, insani diplomasi yaklaşımı ile kalkınma arayışında olan ülkelerin sesi olurken diğer yandan yeşil ekonomi, yeşil enerji, hakkaniyet, kayıp zarar fonu gibi önerilerle gelişmiş ülkeleri sorumluluk almaya davete edecektir. Çünkü bize göre, iklim değişikliğiyle mücadele, hayatı kısıtlamak ve ülkeleri kalkınma hakkından yoksun bırakmak değil, refahı küresel düzeye yayan, gıdaya, suya, enerjiye erişimi ve adaleti sağlayan bir devrimdir" dedi.