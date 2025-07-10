Bakan Kurum, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda Türkiye'nin deneyimlerini paylaştı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini ve bu barış çerçevesinde Ukrayna'nın yeniden inşası ve kalkınması için Türkiye'nin bilgi ve birikimlerini aktarmaya hazır olduğunu söyledi.

İtalya ve Ukrayna'nın Roma'da ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Kurum, AA muhabirine buradaki temaslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki bakış açısını bütün dünyanın bildiğini söyleyen Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması kaydıyla bölgemizde barışın sağlanması adına her türlü sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya koymuştur. Bunu da muhataplarımıza burada bir kez daha ifade ettik." dedi.

Bu konferansta Türkiye'nin hangi tecrübelerini muhataplarına aktardığı sorulan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki bölgemizde kalıcı barış sağlansın. Bu barış çerçevesinde de Ukrayna'nın iyileştirilmesi, Ukrayna'nın kalkınması adına Türkiye'nin her türlü bilgisini, birikimini, tecrübesini Ukrayna'ya aktarmaya hazır olduğunu ifade ettik. Tabii bu anlamda gerçekten tecrübeli bir ülkeyiz. Deprem bölgesinde 2 yıl bitmeden 250 bin konutun teslim edilmesi yine 450 binin üzerinde konutun eş zamanlı yürütülmesi, saatte 23, günde 550 konutun yapılması büyük bir tecrübe. Bu tecrübemizi aktardık."

"Gerçekten gıptayla, hayranlıkla bakıyorlar"

Bakan Kurum, gerekli finansmanın sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tüm birimleriyle Ukrayna'nın kalkınması bağlamında gerek özel sektörle gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Ukrayna'nın yanında olacağını belirtti.

Kurum, "Sunumlarla, kısa sürede ülkemizde neler yaptığımızı; gerek sosyal konut kapsamında gerekse kentsel dönüşüm ve deprem konutları kapsamında, altyapıdan üstyapıya bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir yeri çok kısa zamanda nasıl inşa ettiğimizi anlatıyoruz. Gerçekten gıptayla, hayranlıkla bakıyorlar." diye konuştu.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, 11 ilini etkileyen "asrın felaketi"nden sonra yeniden inşa konusundaki tecrübesinin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yaklaşık Ukrayna'nın 5'te 1'i büyüklüğündeki bir alanı etkileyen alanda gerçekten kısa zamanda böyle bir hikayenin yazılması bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bunu tüm dünyaya aktaracağız. Bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Bu başarı bizim milletimizin başarısıdır ve inşallah bu başarıyı, diğer dünya ülkelerinde de taçlandıracağız. Finansmanın çözülmesi halinde Ukrayna'da olacağız ve biz de hem teknik desteğimizi hem birikimimizi tüm dünyaya aktaracağız."

"(Rusya ile Ukrayna arasında) İnşallah çok kısa zamanda 3. tur görüşmeleri yapılır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı barışın sağlanmasına yönelik gösterdiği iradenin önemini vurgulayan Kurum, şunları ifade etti:

"Tahıl koridorunda göstermiş olduğumuz iradeyi burada kalıcı barış kapsamında da gösteriyoruz. Biliyorsunuz, iki tur görüşmeleri gerçekleştirdik. Biz Ukrayna tarafına ülkemizin 3. tur görüşmelere de ev sahipliği yapma noktasında, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve burada barışın sağlanması adına her türlü sorumluluğu alacağımızı yine kendilerine ifade ettik. İnşallah çok kısa zamanda 3. tur görüşmeleri yapılır ve burada kalıcı ateşkes sağlanır diyorum."

Bakan Kurum'un ikili görüşmeleri

Kurum, liderler toplantısı ve konferanstaki genel oturumun ardından ikili görüşmeler yaptığını belirterek, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile bir araya geldiklerini söyledi.

2019'da Arnavutluk'ta yaşanan depremi hatırlatan Bakan Kurum, "Arnavutluk'taki deprem sonrasında yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti yardım elini Arnavutluk'taki kardeşlerimize uzatmıştı. Orada 500 konutu çok kısa zamanda yaparak teslim ettik ve gerçekten orada kalıcı bir dostluğumuz var. Sayın (Arnavutluk Başbakanı) Edi Rama ile bu kapsamda bugün görüştük." dedi.

Bakan Kurum, İtalya Çevre ve Enerji Bakanı Fratin ile görüşmesine ilişkin de "Burada çevre alanında yaptığımız işbirliğini daha da güçlendirmek, gerek iklim değişikliği gerek çevre alanında yeni projeler geliştirmek üzere bir görüşme ve istişare yaptık. Yine ülkemizin COP 31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) adaylığına ilişkin İtalya'nın desteğini istedik." diye konuştu.

Kurum, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü işbirliğinin daha da güçlenerek devam edeceğini kaydetti.