Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu\'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bakan Memişoğlu duyurduğu uygulamaya kendi de katıldı.

Vücut kitle indeksini ölçtürdüğü sırada çekilen görüntülere hesabında yer veren Bakan Memişoğlu, mesajında gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri aile sağlığı merkezlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HANGİ DİYETİSYENE GİDEYİM"

Memişoğlu, paylaşımında, vücut kitle indeksini ölçtürdüğü sırada çekilen görüntülere yer verdi. Vücut kitle indeksi normalin üzerinde çıkan Bakan'a 'diyet yapalım' uyarısı geldi. Memişoğlu yanıt verirken 'hangi diyetisyene gideyim' dedi.

"BİRAZ FAZLAMIZ VARMIŞ"

Verileri yüksek çıkan Bakan Memişoğlu, daha sonra yeni bir paylaşım yaparak, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz." diyerek yürüdüğü anları paylaştı.