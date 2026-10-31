Bakan Memişoğlu, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni\'nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sanayisini ülkenin lokomotif sektörlerinden biri haline getirdiklerini belirterek, "Yerli solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 16 ülkeye ihraç ediyoruz. Yerli röntgen cihazlarımızı ve yoğun bakım monitörlerimizi hastanelerimizde yaygınlaştırıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de son çeyrek asırda sağlık alanında büyük gelişmelere imza atıldığını söyledi.

Türkiye'nin 1500'ü aşkın hastane ve 1,5 milyon sağlık çalışanıyla sağlık dünyasının en üst liginde yer aldığını dile getiren Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden 28'ini ülkeye kazandırdıklarını, 11 şehir hastanesinin inşaatının, 11 şehir hastanesinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu güçlü altyapıyı bilimle, teknolojiyle ve üretimle daha ileri taşıdıklarını, geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye'nin imzasının olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle sağlıklı Türkiye'yi gerçekleştiriyoruz. Sağlık sanayisini ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline getiriyoruz. Yerli solunum cihazlarımızı 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarımızı 16 ülkeye ihraç ediyoruz. Yerli röntgen cihazlarımızı ve yoğun bakım monitörlerimizi hastanelerimizde yaygınlaştırıyoruz. İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz. Aziz Sancar Hoca'mızın geliştirdiği, beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını inşallah ülkemizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini bu vatanın evlatlarının bilgi ve emeğiyle kendi öz kaynaklarıyla geliştiren bir Türkiye var. Kendi ambulans helikopteri GÖKBEY'i üreten, teknolojisini geliştiren, geleceğini inşa eden bir Türkiye var. Hedefimiz açık, kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak."

"Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz"

Sağlık alanında "Bir fikrim var" diyen herkese çağrıda bulunan Memişoğlu, "Hani eskiler 'Başımıza icat çıkartma.' derlerdi ya, biz diyoruz ki 'Gelin başımıza icat çıkartın.' Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım. 'Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğim, bir fikrim var.' diyen herkesi 'uretensaglik.gov.tr' adresinde buluşmaya davet ediyorum. Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz. İyiliği büyütmek, insanlığa daha fazla fayda sağlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Çünkü ürettiğimiz her teknoloji, geliştirdiğimiz her ilaç ve bulduğumuz her yeni çözüm, insanlığa uzanan bir şifa eli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunarken sağlıklı yaşam kültürünü de toplumda yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bizden yalnızca tedavi değil, sağlık talep etmesini istiyoruz. Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız. Toplum sağlığını korumak için obeziteyle, hareketsizlikle ve özellikle tütün kullanımıyla mücadele ediyoruz. Tütün ve tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltarak çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten uzak tutmak için çalışıyoruz. Unutmayalım sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğudur."

Sağlığa, bilime ve yerli üretime verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Memişoğlu, Erdoğan'ın liderliğinde, kendi teknolojisini üreten, insanlığa şifa olan güçlü Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ödül alan bilim insanlarını tebrik etti.