Bakan Murat Kurum, New York'ta Sıfır Atık ve COP31 konulu toplantıda konuştu Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre meselesinin artık insanlığın geleceği ile ilgili bir mesele olduğunu belirterek, iklim krizinin bir ihtimal, uyarı veya senaryo olmadığını, bilakis şu anda yaşanılan gerçeğin ta kendisi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında geldiği New York'ta Türkevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Sıfır Atık ve COP31 konulu bir toplantıya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, çevre meselesinin artık insanlığın geleceği ile ilgili bir mesele olduğunu belirterek, "İklim krizi bir ihtimal değildir, bir uyarı değildir, bir senaryo hiç değildir. İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir." dedi.

Kurum, aşırı hava olaylarının sıklığının son 50 yılda katlanarak arttığına dikkat çekerek, "Her yıl milyarlarca ton atık üretiyoruz. Bunun önemli bir kısmını da doğaya kontrolsüz şekilde bırakıyoruz. Artık mesele sadece çevre değildir. Mesele ekonomi, gıda güvenliği, su güvenliği ve toplumsal istikrardır. Bu bir çevre krizi değil, bir sistem krizidir." diye konuştu.

"Bugün doğa, tıpkı bir kanarya gibi çığlık atıyor"

Dünyada orman yangınlarının, sel baskınlarının arttığını ve deniz seviyesinin yükseldiğini belirten Kurum, "Bugün doğa, tıpkı bir kanarya gibi çığlık atıyor ve bize tehlikeyi haber veriyor. Yani doğa artık uyarı yapmıyor, sonuç gösteriyor. İşte tam bu noktada bir tercih yapmak zorundayız: ya bu gidişatı izlemeye devam edeceğiz ya da kötü gidişe yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Net Sıfır Emisyon' vizyonuyla, Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın 'Küresel Sıfır Atık Hareketiyle' bu kötü gidişe yön vermeyi seçtik. Bu yüzden Sıfır Atık yaklaşımını geliştirdik. Ama bunu bir çevre politikası olarak değil, gücünü medeniyet değerlerimizden alan bir kalkınma ve gelecek modeli olarak ele aldık."

Bugün Türkiye'de 205 binden fazla bina ve yerleşkede sıfır atık sistemi kurulduğunu belirten Kurum, 25 milyon insanın da bu konuda eğitim aldığını söyledi.

Kurum, Türkiye'de geri kazanım oranının yüzde 13'ten yüzde 36'nın üzerine çıktığına da işaret ederek, "Hedefimiz net, 2035'te yüzde 60, 2053'te yüzde 70." dedi.

"Biz COP31'i bir kırılma anı olarak görüyoruz"

Türkiye'nin tecrübesini küresel ölçekte büyütmenin zamanının geldiğini ve dünyanın artık COP31 konusunda sonuç görmek istediğini belirten Kurum, "Bu nedenle biz COP31'i klasik bir zirve olarak kurgulamıyoruz. Biz COP31'i bir kırılma anı olarak görüyoruz. ve bu kırılmanın adı şudur: Uygulama." diye konuştu.

Kurum, New York'ta COP31 etkinlikleri kapsamında ilgili politikaları, yatırımları, ve taahhütleri konuşacaklarını belirterek, bu süreçte iş dünyası ve STK'lara da kurucu aktörler olarak büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bakan Kurum, "Savaş sesleri yükseliyor. Bölgemizde kan dökülüyor. Enerji rekabeti artıyor. Gıda güvenliği risk altında. Su kaynakları azalıyor." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık bize şunu gösterdi: İrade varsa, sistem kurulursa, sonuç alınır"

Kurum, Türkiye olarak bu sürece bütüncül bakışla yaklaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yandan iklim adaletini savunuyoruz, bir yandan da yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Bir yandan kalkınma hakkını koruyoruz, diğer yandan sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, adil olmayan bir dönüşüm, kalıcı olmaz. Uygulanmayan bir kararın da hiçbir anlamı yoktur."

Kurum, artık harekete geçme zamanının geldiğini hatırlatarak, "Sıfır Atık bize şunu gösterdi: İrade varsa, sistem kurulursa, sonuç alınır. COP31 ise bunun küresel ölçekte ispatı olacaktır." dedi.

STK temsilcilerine taraf olma, sorumluluk alma ve sahaya inme çağrısı yapan Kurum, "Gelin, güveni birlikte inşa edelim, uzlaşıyı birlikte kuralım ve dünyaya şunu gösterelim. Harekete geçersek bu kriz yönetilebilir, gelecek kurtarılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Murat Kurum, New York, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
Baklan’da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsi tek tek imha ettiler Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsi tek tek imha ettiler
Trump, Netanyahu’nun İran’ı kana bulayacak teklifini reddetti Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

22:15
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:50
Ne yaptın sen Arda Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
21:43
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
21:39
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
21:34
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
20:51
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 22:25:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Murat Kurum, New York'ta Sıfır Atık ve COP31 konulu toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.