Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi

Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi

Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi Bakan Mehmet Özhaseki: "Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve...

31.05.2024 22:52
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Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi

Bakan Mehmet Özhaseki:

"Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin denize kıyısı olan 28 şehrin valisiyle toplantıda bir araya geldi. Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır. Şehirlerimizin turizm aksının, turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamaktır. Biz, İl Müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alıyoruz. Valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip edecek" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Valiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Denize kıyısı olan 28 ilin valisinin ve il müdürlerinin canlı bağlantıyla katıldığı toplantıda, illerin talep ve beklentileri dinlendi. Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin üzerine "Denizler Halkındır" Projesini başlattıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, "Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere erişimlerini sağlayarak devlet olarak görevimizi yapacağız. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" dedi.

"Artvin'den Hatay'a tüm sahilleri adım adım gözden geçiriyoruz"

Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, "Anayasa'mızın 43'üncü maddesi, kıyılarımızın devletimizin tasarrufu altında olduğunu ve buraların kullanımında kamu yararı gözetileceğini açıkça ifade ediyor. Biz, zaten halihazırda Anayasa'nın üstümüze yüklediği bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Fakat kıyılarda yürütülen denetimlerimizi sürekli hale getirmek ve kıyılardaki yapılaşmanın meşru zeminin dışına çıkmasını kesin şekilde engellemek için yeni bir adım atıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı ve valiliklerimize gönderdiğimiz genelgemizde de açık şekilde anlatılıyor. Valiliklerimiz koordinesinde; İl Müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına, kıyılardan yararlanmasına mani olan işgalleri, engelleri ve kaçak yapılaşmaları tespit edecek ve mevzuatın gereğini yapacak" diye konuştu.

"Genelgemiz sürecin mekanizmasını oluşturacak"

Bakan Mehmet Özhaseki, denizleri ve kıyıları 'Denizler Halkındır' Projesiyle güvence altına alacaklarını vurgulayarak, "28 il valiliğimize gönderilen genelgemiz sürecin mekanizmasını oluşturacak. Vatandaşlarımızı da bu işlerimize ortak ediyoruz. Bu kapsamda Çevre-Deniz İhbar Hattı'nı kurduk. Kaçak yapılara, işgallere ilk adımda engel olacağız. Bunu ancak vatandaş ile birlikte; devlet ve millet iş birliği ile gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bizim hedefimiz, kesinlikle ülkemizin turizmini baltalamak, ülkemize döviz kazandıran turistik faaliyetleri engellemek değildir"

Bakan Özhaseki, bu süreçte valiliklerin de önemli rolü olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hedefimiz ülkemizin turizmini baltalamak değil, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmaktır. Şehirlerimizin turizm aksının, turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamaktır. Biz, İl Müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alıyoruz. Burada Valiliklerimize büyük sorumluluk düşüyor. Valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip edecek. İnşallah sahillerimizi kaçak yapılardan arındıracağız."

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İçişleri Bakanı, Mehmet Özhaseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, denize kıyısı olan şehirlerin valileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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