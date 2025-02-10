Savunma Bakanı'nın sesini taklit edip acil fidye istediler - Son Dakika
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Savunma Bakanı'nın sesini taklit edip acil fidye istediler

Savunma Bakanı\'nın sesini taklit edip acil fidye istediler

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun adı ve sesi kullanılarak iş insanlarına yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunuldu. Yapay zeka ile ses taklidi yaparak bazı iş insanlarından fidye talep eden dolandırıcılar, şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon avro göndertmeyi başardı. Bakan Crosetto, konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunacağını açıkladı.

10.02.2025 13:17
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun adı ve sesi kullanılarak ülkenin önde gelen iş insanlarını hedef alan bir dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ve bir iş insanının dolandırıldığı bildirildi.
La Repubblica gazetesinin haberine göre, yaklaşık 10 iş insanı, Bakan Crosetto'nun sesini yapay zekayla taklit eden kişilerce dolandırılmaya çalışıldı.

"ACİL FİDYE İSTEDİLER"

Dolandırıcılar, yapay zeka ile Crosetto'nun sesini taklit ederek bazı iş insanlarını aradı. Sözde bakanlık sabit hattından önce bir generalin aradığı ve bakana bağladığı söz konusu aramalarda, İran ve Suriye gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde kaçırılan İtalyan gazeteciler için acil fidye ödenmesi gerektiği söylendi. Dolandırıcılar bakanın sesinden, iş insanlarına bakanlığın bütçesi olmadığını ancak Merkez Bankasının daha sonra bu parayı geri ödeyeceğini iddia etti. Basında çıkan diğer haberlerde, dolandırıcıların iş insanlarıyla konuşurken, 19 Aralık 2024'te İran'da gözaltına alınan ve daha sonra 8 Ocak'ta serbest bırakılıp ülkesine iade edilen İtalyan gazeteci Cecilia Sala olayından hareket ettiği ifade edildi.

MORATTI: "HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Dolandırıcıların hedef aldığı iş insanları arasında moda ve ulaştırma sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Diego Della Valle, ünlü moda markası Armani'nin sahibi Giorgio Armani, bir başka moda devi Prada'nın Üst Yöneticisi (CEO) Patrizio Bertelli, iş insanı Lucia Aleotti, inşaat sektöründen Francesco Caltagirone, silah endüstrisinden Pietro Gussalli Beretta ile Inter kulübünün eski başkanı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Massimo Moratti gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi. Dolandırıcıların şu ana kadar iki havale almayı başardığı, bu havalelerin Moratti tarafından yapıldığı ve Inter kulübünün eski başkanının toplamda yaklaşık 1 milyon avro gönderdiği belirtildi. Moratti'nin, "Herkesin başına gelebilir, son derece gerçekçi görünüyordu." dediği de haberlerde yer aldı. Dolandırıcılık hadisesinde Moratti'nin dışında para göndermeyen ama dolandırıcıların hedefi olan 2 iş insanının daha savcılığa şikayette bulunduğu aktarıldı.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Savunma Bakanı Crosetto da konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunacağını dile getirirken, sosyal medya hesaplarından kendi adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı konusunda uyardı. Crosetto, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, dolandırıcıların ulaştığı iş insanlarından birini kastederek, "Bu kişilerden birinin beni araması üzerine durumu fark ettim." dedi. Konuyla ilgili Milano Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde Moratti'nin gönderdiği paranın izinin sürüldüğü aktarılırken, paranın yabancı hesaplar üzerinden vergi cenneti olarak sayılan ülkelerden birine gönderilmiş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savunma Bakanı'nın sesini taklit edip acil fidye istediler - Son Dakika

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