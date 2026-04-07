Bakan Tekin Cemevini Ziyaret Etti

07.04.2026 20:09
Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliklerini ve Alevi Bektaşi kültürünü vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep Öğretmenevi'ndeki programın ardından; Kirlik Mahallesi'nde bulunan Cemevini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, okul müfredatlarının milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amaçlı değiştirildiğini ve bu kapsamda zarar veren hususların müfredattan temizlendiğini söyledi.

Tekin, okul müfredatlarının milli birlik ve beraberlik parametreleri kapsamında değiştirildiğini ifade ederek, Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla başlatılan çalışmanın özünde birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, "Toplumda birliği beraberliği, millet olma bilincini tarihimize kültürümüze geleneklerimize birlikte yaşama arzumuza medeniyetimize sahip çıkan kendisine ödev bilen bir nesil yetiştirmek bizim asıl işimiz diye yaklaştık. Müfredatımızı revize ederken bu parametreden hareket ettik. Dünyada insani değerlerin hiçe sayıldığı çatışmanın insanları yönetmek için fitne ve fesadın insanları bölmek için metot olarak kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bizim coğrafya ise bütün emperyalist güçlerin ağzının suyunu akıtarak baktığı imrendiği bir coğrafya. Bu anlamda 2022 yılında atılan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurulan Alevi Bektaşi Cem Evi Kültür Başkanlığı bu anlamda çok önemli bir adım. Yaklaşık 2 yıl önce Anadolu İrfanının eğitime katkıları başlığıyla başlattığımız çalışmayla önce okul müfredatımız içerisinde bu anlamda milli birlik ve beraberliğimize zarar verdiğini düşündüğümüz ifadeleri ayıkladık. Yeni hususlar ekledik. Müfredatımız içine çocuklarımızın dini inançları öğrenebilecekleri yeni dersler ekledik. Bunu yaparken de çocuklarımızın mahremiyetine ve bu anlamdaki hassasiyetlerine azami derecede dikkat gösterdik. Kimseyi söylemek istemediği açıklamak istemediği kişisel inancını açığa çıkarmak gibi bir durumla karşı karşıya bırakmadan hassas bir şekilde yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

'DEDE VE ZAKİR EĞİTİMİ KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'de dede ve zakir eğitimleri konusunda sorunlar yaşandığını ve bu sorunu çözmek için de modüller hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyen Tekin, "Son günlerde üzerine odaklandığımız bir diğer konu Türkiye'de dede ve zakir eğitimi konusunda yaşadığımız sorunları aşmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden modüller hazırladık. Onlar da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklar. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyen kişilerin bu konuları siyasi çıkarlarına alet etmek isteyen insanların bu nifak tohumlarından beslenmek istediklerinin farkındayız. Cumhurbaşkanımız bu konudaki destekleri bizi çok cesaretlendiriyor. İnanç merkezlerimiz ibadet alanlarımız bizi millet olarak bir arada tutan birliğimizi beraberliğimizi güçlendiren mekanlar. Hep beraber buna sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, -

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

