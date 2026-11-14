Bakan Tekin COP31'de okul ve öğretmenleri savaştan korumaya çağırdı - Son Dakika
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Bakan Tekin COP31'de okul ve öğretmenleri savaştan korumaya çağırdı

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Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'daki COP31'de tüm ülkelere okulları ve öğretmenleri savaşın hedefi olmaktan koruyacak iradeyi gösterme çağrısı yaptı. Tekin, savaş ve çatışmalar yüzünden okulsuz kalan milyonlarca çocuğun okul temelli öğrenme ölçmelerinin dışında kaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, savaş ve çatışmalar nedeniyle eğitimden uzak kalan milyonlarca çocuğun uluslararası ölçme ve değerlendirme sistemlerinde yer alamadığına dikkati çekerek, okulların ve öğretmenlerin savaşın hedefi olmaktan korunması çağrısında bulundu.

Tekin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'deki Özel Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen "COP31 Gençlik ve Eğitim Günü - Kanıta Dayalı İzleme, Deneyim Paylaşımı ve Yeşil Eğitimde İşbirliği" oturumunda konuştu.

Türkiye'nin çevre bilimini ilk kez ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2025) sonuçlarında 494 puanla OECD ortalaması olan 480 puanın üzerine çıktığını belirten Tekin, 85 ülke arasında 17'nci, OECD ülkeleri arasında ise 12'nci sırada yer aldığını bildirdi.

Çevreyle ilgili bir mesleğe yönelmek isteyen öğrencilerin oranının yüzde 78,5'e ulaştığını aktaran Tekin, okulların çevre konusunda sunduğu öğrenme fırsatlarında da Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu, elde edilen sonuçların öğretmenlerin çabalarının ve çevre bilincinin okul hayatına yansımasının göstergesi olduğunu kaydetti.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğretim programlarını baştan sona yenilerken, erdem, değer ve eylem çerçevesiyle değeri bir bilgi olarak öğretmekle yetinmeyip, davranışa dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye tecrübesiyle çalışmalara katkı sunacak

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleriyle öğrencilerin her ay farklı çevre sorunlarını araştırarak çözüm önerileri geliştirdiğini anlatan Tekin, ilkokul ve ortaokullarda verilen Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinin de bu çalışmalara bilimsel temel oluşturduğunu belirtti.

PISA 2025 verilerine göre okullardaki geri dönüşüm programlarına katılımın yüzde 99,2'ye ulaştığını bildiren Tekin, bu oranın çevre bilincinin eğitim hayatındaki yaygınlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İklim okur yazarlığı ölçülecek

OECD'nin PISA 2029 döngüsünden itibaren iklim okuryazarlığını bütün katılımcı ülkelerde düzenli olarak ölçeceğini açıkladığını ifade eden Tekin, Türkiye'nin söz konusu sürece ölçülen bir ülke olarak katılmakla yetinmeyeceğini, ölçmenin nasıl yapılacağına dair tartışmalara kendi tecrübeleriyle katkı sunacağını bildirdi.

Bu kapsamda 4, 8 ve 10'uncu sınıflarda iki yıllık dönemlerle gerçekleştirilen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Araştırması'na (ABİDE) iklim okuryazarlığı alt ölçeğinin ekleneceğini bildiren Tekin, elde edilecek verilerin eğitim programlarına yansıtılacağını kaydetti.

Türkiye'nin Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) bünyesinde kurulan İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu'na OECD ve Küresel Eğitim İzleme Raporu ekipleriyle birlikte ilk iki yıllık dönem için eş koordinatör seçildiğini de aktaran Tekin, bu görev kapsamında ülkeler arasında veri ve iyi uygulama paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Savaş çocukları okullardan koparıyor

İyi kurgulanmış bir ölçme, imkanları kısıtlı bölgelerde yaşayan çocukları görünür kılarak eğitim hakkının herkese eşit biçimde ulaşıp ulaşmadığını sorgulama imkanı verdiğine işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Eğitim hakkını herkes için güvence altına almanın ilk şartı da onu kimin kullanamadığını görebilmekten geçiyor. Oysa savaşın ve çatışmaların okulsuz bıraktığı milyonlarca çocuk, okul temelli öğrenme ölçmelerinin hiçbirinde yer alamıyor. Ne öğrendiklerini, hatta öğrenip öğrenemediklerini bilmediğimiz çocuklar, kendi hikayelerini anlatacak bir veriden dahi mahrum kalıyor. Savaşın çocukları okullarından koparırken dünyanın görüş alanından da çıkardığını görüyoruz. Hiçbir çocuğun okulundan da kayıtlardan da silinmediği bir dünyanın ancak barışla mümkün olacağına inanıyorum. Barışı tesis etme sorumluluğu ise hepimizin, bilhassa da o sorumluluğu yerine getirebilecek güce sahip olanların omuzlarında duruyor. Türkiye olarak, savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarımızı, onların çocuklarına da okullarımızı açtık. Sorumluluğun ağırlığını da o tecrübeyle yakınen biliyoruz. Buradan bütün ülkelere, okulları ve öğretmenleri savaşın hedefi olmaktan koruyacak iradeyi ortaya koyma çağrısında bulunuyorum. Çatışmaların okulsuz bıraktığı çocukları izleme sistemlerimizin ve eğitim politikalarımızın merkezine almayı da hepimizin ortak vazifesi olarak görüyorum."

Bakan Tekin, Antalya'da paylaşılan tecrübelerin ülkelerin arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmesini temenni etti.

Kaynak: AA
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