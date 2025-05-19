Bakan Tekin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aziz milletimiz, bu vatanın kıymetini bilen ve geleceğini sahiplenen genç bir kuşağa sahiptir. En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerimizle Türkiye daha da güçlenecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında milletin kaderini tayin eden başlangıcın, tarihin yönünü değiştiren bir kıvılcımın yıl dönümünde, 19 Mayıs'ın milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlandığını vurgulayan Tekin, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık iradesinin ve milli ruhun sembolü olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin Anadolu insanının azmi, inancı ve birlik ruhuyla şekillendiğini aktaran Tekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin o gün atıldığını ifade etti.

Atatürk'ün bu günü gençlere ithaf ederek hem o günkü mücadele azmini gelecek nesillere emanet ettiğini hem de gençliğe olan güvenini ortaya koyduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Zira 19 Mayıs aynı zamanda gençliğe duyulan inancın, sorumluluk bilincinin ve geleceğe dair umudun adıdır. Bizler, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz' hitabının ne denli derin bir vizyon ve sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Gençlerimizin sadece çağdaş bilgiyi öğrenen bireyler olarak değil; aynı zamanda kimliğine, kültürüne, tarihine ve değerlerine sahip çıkan sorumlu yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamak, bizim en temel önceliğimizdir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençliğimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmakla kalmıyor; aynı zamanda onları ahlaki değerlerle yoğrulmuş, vicdan sahibi, estetik duygusu gelişmiş, eleştirel düşünebilen ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için gayret ediyoruz. Eğitim sistemimizi yeniden yapılandırdığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgi aktarımını değil, kişilik inşasını, değer temelli bir eğitimi ve bütüncül gelişimi esas alıyoruz."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gençlerin bireysel farklılıklarını dikkate aldıklarını, her bir gencin kendine özgü yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine imkan tanıdıklarını ve akademik başarının yanında sosyal-duygusal gelişimi sanat ve sporla iç içe bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, "Bakanlık olarak okullarımızda sporun yaygınlaştırılması, çocuklarımızın erken yaşta hareketli yaşamla tanışması ve beden sağlığının korunması için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Sporun gençlerimizin karakter eğitimine katkı sağlayan önemli bir mecra olduğunu biliyor, bu doğrultuda okul spor kulüplerimizi güçlendiriyor, altyapı yatırımlarımızı artırıyor, öğretmenlerimizi bu alanda destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Gençlerimizi, geleceğin etkin aktörleri olmaya hazırlıyoruz"

Bakan Tekin, gençlerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım atarken daha güçlü, daha öz güvenli, daha donanımlı bireyler olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiklerinin altını çizdi.

Gençlere güvendiklerini, onların içindeki cevheri ortaya çıkarmanın sadece eğitim politikası olmadığını, aynı zamanda tarihi bir görev olduğunu bildiren Tekin, şöyle devam etti:

"Gençliğimizin dijital çağın sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanmasını destekliyor, aynı zamanda dijital bağımlılıkla mücadele, siber zorbalıkla farkındalık, medya okuryazarlığı gibi alanlarda koruyucu ve yönlendirici bir yaklaşım benimsiyoruz. MEBİ gibi yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformlarıyla eğitimde fırsat eşitliğini artırıyor, her bir gencimizin kendi öğrenme yolculuğunda güçlü adımlarla ilerlemesini destekliyoruz. Ayrıca girişimcilik, çevre bilinci, gönüllülük, kültürel mirasın korunması gibi alanlarda öğrencilerimizi destekleyen projelerle gençlerimizi sadece bugünün değil, geleceğin etkin aktörleri olmaya hazırlıyoruz.

Bugün, 19 Mayıs'ta bir kez daha görüyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı istiklal mücadelesi, gençlik ruhuyla filizlenmiş, milletimizin bağımsızlık tutkusuyla büyümüş, istiklalden istikbale bir köprü olmuştur. O gün Samsun'dan yükselen meşale, bugün de gençliğimizin ellerinde, yüreklerinde ve hayallerinde yanmaya devam etmektedir. Aziz milletimiz, bu vatanın kıymetini bilen ve geleceğini sahiplenen genç bir kuşağa sahiptir. En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerimizle Türkiye daha da güçlenecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir."

Tekin, bu anlamlı günde başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyor, emanetlerini gençlerimizin onurlu ellerinde sonsuza dek yaşayacağına yürekten inanıyorum." ifadesine yer verdi.