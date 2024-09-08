Yeni Eğitim Yılına Umutla Bakış - Son Dakika
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Yeni Eğitim Yılına Umutla Bakış

Yeni Eğitim Yılına Umutla Bakış

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Tekin, yeni yılın öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olmasını diledi. Eğitim programlarının çağın gereklerine uygun hale getirildiğini belirten Tekin, beceri temelli yaklaşım ve mesleki eğitim projelerine vurgu yaptı. Ayrıca okul-aile iş birliğini güçlendirmek için Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdiklerini ifade etti.

08.09.2024 20:59
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2025 eğitim- öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında yeni eğitim- öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Tekin, yeni eğitim- öğretim yılı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç, inşallah hepimiz için başarılı, hayırlı, verimli ve keyifli geçer" dedi.

'PROGRAMLARIMIZI ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİÇİMDE YENİDEN HAZIRLADIK'

Bakan Tekin, 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı'na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandıkları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile adım attıklarını belirterek, "Eğitim öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde otuz beş oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin birçok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum. Yeni programlarımız; okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak. Eğitim ailemizin en önemli aktörü ve modelin uygulayıcısı öğretmenlerimiz, mesleki çalışma dönmelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz, uygulama aşamasında karşılaştıkları problemlerin çözümünde öğretmenlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN BECERİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN 74 STRATEJİ'

Tekin, yeni eğitim- öğretim yılında öne çıkaracakları ikinci projenin mesleki ve teknik eğitim olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi", Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışını esas aldık. Sektör iş birlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar' başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirledik."

Bakan Tekin, 2024- 2025 eğitim- öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracakları üçüncü hususun ise okul- aile iş birliği olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan 'Ailem' dizisi şu anda birçok mecrada yayında" diye konuştu.

Bakan Tekin, yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, eğitim çalışanı ve milyonlarca veli ile çok büyük bir aile olduklarını ifade etti. Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturttuktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak" dedi.

Kaynak: DHA

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