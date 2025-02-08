Bakan Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasının en güçlü savunucusu, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideri olduğunu belirtti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının en güçlü savunucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir. Türkiye, adalet ve insan hakları mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir. Hiçbir siyasi karalama ve algı operasyonları, bu gerçeği değiştiremez."