Bakan Tekin Nevşehir\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti.

Tekin, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve partililerce karşılandı.

Aygün, il ve ilçe yöneticileriyle sohbet eden Tekin, daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçti.

Bakan Tekin'i rektörlük binası girişinde Vali Ali Fidan ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin karşıladı.

Tekin'i makamında ağırlayan Aktekin, üniversitenin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.