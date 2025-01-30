Bakan Tekin: Özel Okullar Fahiş Fiyatlarla Mücadele Etmeli

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(ANKARA) - Özel okulların da kendi içlerinde fahiş fiyat uygulaması yapan okullarla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneğince "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla Antalya'da düzenlenen "23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Özel okullar konusundaki düşüncelerinden dolayı muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini anlatan Tekin, "Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye ayrım yok, her ikisi de kamu hizmeti görüyor. Biz de bu hizmetin sağlıklı götürülmesi için kamusal görevlerimizi yerine getireceğiz, beraber çalışacağız, öyle de yürütüyoruz" diye konuştu.

"Sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk"

Türkiye'nin, 2002-2003'te 367 bin 145 derslikle eğitim öğretime başladığını anlatan Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılına 734 bin 884 derslikle başladık. 2002-2003 eğitim öğretime 540 bin öğretmenle başladık. Şu anda 1 milyon 239 bin öğretmenimiz var. Eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz" dedi.

Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı" diye konuştu.

"Eğitim sektörü çok dinamik bir sektör, sürekli revizyonlar yapmamız gerekiyor"

Bakanlığın ve özel okulların kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sizden farklı olarak hem hizmeti veren taraftayız hem de hizmetle ilgili bir anlamda regülasyon yapma ve düzenleme-denetleme yetkisi olan pozisyondayız. Biz ikisini de yaptığımız için biraz daha sizinle bu anlamda farklıyız. Dolayısıyla bu iş birliğini devam ettireceğiz, burada hiçbir endişeniz olmasın. Hatta şu an gündemimizde yok ama müsteşarlık dönemimizde 'özel öğretim kurumlarını genel müdürlük içinde sektör temsilcilerinin olduğu bir başkanlığa dönüştürebilir miyiz, yani hiyerarşik yapı içinde statüsünün bir başkanlık içinde özel öğretim kurumlarının temsilcilerinin olduğu bir yapıya dönüştürebilir miyiz?' diye de bir çabamız vardı, şimdi gündemimizde yok ama bu kadar sizi sürecin içinde görmek istiyoruz. Bunu sizin için değil, kendimiz için istiyoruz. Yani işimizi kolay ve doğru yapmak için istiyoruz. Eğitim sektörü çok dinamik bir sektör, sürekli revizyonlar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu iş birliğini kurumsal hale getirmek bizi de mutlu eder."

Tekin, gerek siyasette gerek medya sektöründe özel okullarla ilgili eleştirilere derneğin sessiz kaldığını ifade etti. Üst düzey hizmet sunan veya üst düzey ücret alan okul sayısı üzerinden özel okullara eleştirilerin yapıldığını belirten Tekin, sistem üzerinden bakıldığında 12 bin özel okuldan 22 okulun bahsedilen ücretleri talep ettiğini söyledi.

"Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız, bu bizim ortak politikamız"

Bu 22 okul üzerinden bir genelleme yapıldığını aktaran Tekin, "Buna çıkıp cevap vermeniz, konuşmanız lazım. Aynı şey Öğretmenlik Mesleği Kanunu görüşülürken çalıştırdığınız öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz yine genel müdürlük üzerinden sizin öğretmenlerle ilgili ücret politikalarınızı izliyoruz. Zaten belirli koşulların altında öğretmen çalıştıran özel öğretim kurumlarımızı uyarıyoruz, tedbirimizi alıyoruz çünkü hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmesi, emeğinin karşılığını alamaması bu salonda hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız, bu bizim ortak politikamız." şeklinde konuştu.

Özel okullara teşvik konusuna da değinen Tekin yeni bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Özel okulların boş kontenjanlarının bu anlamda kamu okulları tarafından değerlendirilmesi... Pilot uygulama olarak 6 Şubat depremlerini yaşayan 11 ilde bunu başlattık. İstanbul ile ilgili de hem il milli eğitim müdürlüğümüz hem de genel müdürlüğümüz bir çalışma yürütüyor, onu da devam ettireceğiz." dedi.

"Popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim"

Özel okulların kendi içlerindeki kötü örneklerle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan, bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Burada popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim. Bu bir kul hakkı, sizi de zan altında bırakıyor, bizi de veliyi de zor durumda bırakıyor. Benim sizden isteğim şu, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak."