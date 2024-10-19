Bakan Tekin Tatvan'da Eğitim Modelini Savundu - Son Dakika
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Bakan Tekin Tatvan'da Eğitim Modelini Savundu

Bakan Tekin Tatvan\'da Eğitim Modelini Savundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim modelini tanıtırken eleştirilere yanıt verdi.

19.10.2024 19:24
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TATVAN'DA KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ahlat ilçesindeki programının ardından Tatvan ilçesine geçti. Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tekin, mayıs ayında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bir program uygulamaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk. Türkiye'ye özgü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti grubunun eleştirileri var. Onlara her ortamda soruyorum. Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz? Siz itiraz etseniz de etmeseniz de bu değerler silsilesini ilanihaye yaşatacağız. Siz ne derseniz deyin. 14-28 Mayıs seçimlerinde halka taahhüt ettiğimiz, şurada gördüğümüz insanların kapı kapı dolaşarak 'şöyle bir eğitim modeli ve eğitim sistemini getireceğiz' diye insanlara taahhüt ettiği şeyleri hayata geçireceğiz. Şimdi bana DEM Parti ve CHP grubu itiraz ediyor. Mesela CHP grubu 'laiklikle örtüşmüyor' diyerek bana itiraz ediyor. Ben de 'getirdiğimiz model evrensel laiklik uygulamalarıyla ve uluslararası hukukun koruma altına aldığı laiklik uygulamalarıyla birebir örtüşüyor' diyorum ama Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik anlayışıyla örtüşmüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik anlayışı ile benim laiklik anlayışım örtüşmüyor."

Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınarak sağlanmasını laikliğin gereği olarak gördüğünü de belirterek, "Beni, başka kim eleştiriyor biliyor musunuz? Beni bir hafta boyunca Fransa televizyonları eleştirdi. Niye eleştirdi? Ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için beni eleştirdiler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler. Müfredata Mavi Vatanı ve Gök Vatanı koyduk diye eleştirdiler. Şimdi soruyorum. Yunanistan'ın, Fransa'nın ve CHP'nin dediğini mi yapayım, yoksa Anadolu irfanının ve insanlarının dediğini mi yapayım?" diye konuştu.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin Tatvan'da Eğitim Modelini Savundu - Son Dakika

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