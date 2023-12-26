Bakan Tekin: Yepyeni bir 100 yıl inşa etmeyi arzu ediyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki 100 yılı milli bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi geçmişimizden hareketle yepyeni bir 100 yıl inşa etmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Eğitim Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda Bakan Tekin'in yanı sıra; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, bürokratlar ve öğretmenler yer aldı. 27 Aralık tarihine kadar devam edecek olan sempozyumda; kültürel miras ve değerler eğitimi, teknolojik gelişmelerin eğitime etkisi, eğitimde kapsayıcılık ve rehberlik, yurtdışı Türk okulları gibi konularda sunumlar yapılacak.

'ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILI İNŞA ETMEK İÇİN BENZERİ BİR ADIM ATTIK'

Sempozyumla ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın neler yapabileceğine dair bir uğraşa girdiklerini belirten Tekin, "Bu uğraşa girerken en başat konularda tuttuğumuz başlıklardan bir tanesi 100 yılın birikimini gelecek 100 yılı inşa edecek öğretmenlerle birlikte değerlendirmek ve ona göre plan yapmanın elzem olduğu konusunda hemfikirdik. Bu anlamda böyle bir sempozyum yapılması fikrini çok değerli bulduk ve üzerinde çalışmaya başladık. Benzeri bir kongre ilk defa 1921 yılı Temmuz ayında icra edilmiş. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşının 'silahlı kısmı' kazanıldıktan sonra 'beyinle kazanılacak kısmı'nı organize etmek üzere böyle bir kongre tesis etmiş ve öğretmenlerle bu konuda bir değerlendirme yapma gereği hissetmiştir. Biz de 100 yılı tamamladık, önümüzdeki 100 yılı inşa etmek için benzeri bir adım attık. Bizi bu anlamda her daim destekleyen bizimle her daim birlikte olan ve bizim ülkemizi taşıyan öğretmen arkadaşlarımızla birlikte böyle bir sempozyumu organize ettik" dedi.

'İSTİŞARE ORDUSUNUN FİKİRLERİNDEN FAYDALANMIŞ OLUYORUZ'

1921'de yapılan kongrede Mustafa Kemal Paşa'nın 'milli bir terbiye programı'na vurgu yaptığını aktaran Tekin, "Şimdi aslında önümüzdeki dönemin işaretleri bu cümlede var. Biz de önümüzdeki 100 yılı tam da burada tanımlanan insan fıtratına uygun milli bir terbiye programı, kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi geçmişimizden hareketle yepyeni bir 100 yıl inşa etmeyi arzu ediyoruz. Bu sempozyumun da bu anlamda bize çok katkı vereceğini ümit ediyorum. İlave olarak, temmuz ayından itibaren düzenli olarak 'öğretmenler odası etkinlikleri' yaptık. Gittiğimiz her ilde öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik, öğretmenler odası toplantıları yaptık. Hatta dün de 3 ayrı okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Şu ana kadar bizim en sağlıklı istişare ortamlarımız, öğretmen odasında arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler oldu. Bu sohbetler esnasında çalışma arkadaşlarımız kişisel problemleriyle ilgili karşı karşıya kaldıkları zorlukları, özel durumları bizimle paylaşma imkanı buluyorlar. Bizler de çözüm üretiyoruz. Hem yeni 100 yılı inşa edecek eğitim programlarını oluştururken attığımız adımların öğretmen arkadaşlar nezdinde nasıl karşılandığını, nasıl anlaşıldığını, nasıl görüldüğünü yerinde arz etmiş oluyoruz, hem de 1 milyon 100 bin kişilik bir istişare ordusunun fikirlerinden, kanaatlerinden faydalanmış oluyoruz" diye konuştu.

'100 YILIN PROJEKSİYONUNU ÇİZMEK BİZLERE NASİP OLDU'

Son dönemde şehit haberleri alındığına değinen Tekin, "Gerçekten ulusal birliğin teşekkülünde, milli birliğin, milli beraberliğin teşekkül etmesinde bizlerin eğitim camiasının çok katkısı var. Biz hep beraber bu birliği inşa edeceğiz ve bu türden olaylara karşı hep beraber toplumsal anlamda nasıl tepki vermesini istediğimiz bir kuşak inşa edeceğiz. Ben şehitlerimiz sebebiyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, tüm milletimize başsağlığı biliyorum. Yakınlarına da Allah'tan sabır temenni ediyorum. Cumhuriyetin 100'üncü yılını yaşamak, 100'üncü yıl dönümünde etkinlik yapmak, önümüzdeki 100 yılın projeksiyonunu çizmek, bizlere nasip oldu. Ben bu vesileyle bu anlamda da çok şanslı olduğumuzu; ama şanslı olduğumuz kadar da üzerimize çok büyük sorumluluklar olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.