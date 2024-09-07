Bakan Tunç\'tan Kara Para Davası Açıklaması

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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kara para aklama davasında 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırken Dilan Polat'tan sonra Engin Polat ve 3 sanığın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunda başlayan tartışmalara ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Görülmekte olan bir davayla ilgili konuşmak doğru değil" diyen Tunç, "Bir kişinin tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Teğmenlerin yemin töreniyle ilgili de gerekli incelemenin yapılacağını söyledi.

28 sanıklı kara para aklama davasında 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 sanık dün Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti. Başsavcılığın itirazına rağmen Engin Polat ve diğer sanıklar cezaevinden salıverilmişti. Kamuoyunda tartışma yaratan tahliye bugün İstanbul'da 2 No'lu Baro'nun Adli Yıl açılış töreni çıkışında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç şunları söyledi:

"Tabii sorduğunuz soru görülmekte olan bir davayla ilgili bir konu. Yaklaşık bir yıla yakın bir soruşturma söz konusu oldu. ve burada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Yani görülmekte olan bir davayla ilgili olarak konuşmak doğru değil. Burada dosyaya hakim olan elbette ki o dosyaya bakan ilgili hakim ve savcılardır. Kimin ne zaman tutuklanacağına, kimin serbest bırakılacağına Ceza Mahkemesi Kanunu ve ceza kanunlarımız çerçevesinde karar verecek olan dosyaya bakan hakimler. Tabii kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklama gerçekleşmiştir. Burada şunu ifade edelim. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. O nedenle bırakalım yargı işini yapsın. Tabii bunu fırsat bilerek yargı üzerinde özellikle birtakım ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız kılı kırk yararak bir çalışma gösteriyor. Elbette ki hatalı karar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sisteminin içerisinde var. İtiraz müesseseleri var ki bu davanın savcılığımız itiraz etmiştir. Onu değerlendirecek olan yine dosyaya bakan mahkemedir, hakimlerdir. Dolayısıyla dışarıdan, dosyadaki delilleri bizim değerlendirme imkanımız söz konusu olamaz. Onu değerlendirecek olan ve gerekli kararları verecek olan da işte mahkemedir. O nedenle görülmekte olan bir davada dolayısıyla bırakalım, yargı eninde sonunda en doğru kararı verir ve toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Bundan da hiç şüphemiz olmasın. Yargı mensuplarımıza da güvenelim."

Yargıda parmak sallama tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bağımsız yargıya müdahale olarak değerlendirdiği ve "Ben yargıya değil sana parmak salladım" sözleriyle tepki gösterdiği açıklaması için de Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bunun bir yaptırımı var. Burada sayın Özgür Özel'in kendi belediye başkanının, yargıya yönelik parmak sallamasına 'Onun yanındayız' demesi bir talihsizlik. Bunlar eski Türkiye manzaralarıdır. Buradan bir siyasi kazanç sağlamaya çalışanların boşuna bir beklenti içinde olduğunu söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım. Yargımızın yıpratılmasına da müsade edemeyiz."

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni

Adalet Bakanı Tunç'a, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlere yönelik sözleri de soruldu. Tunç bu konuda da "Kanunen yapılan yemin bellidir. Yürürlükten kaldırılan yeminin edilmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru olmadığını ifade etti. Kanunen yapılmış yeminden sonra kanundan kaldırılanın yapılması tabii ki de soruşturuluyor. Gerekli incelemeler yapılacak" diye konuştu.