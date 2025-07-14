Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

14.07.2025 17:15
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi, devletin içine sızan hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milli iradeyi yok etmeye kalkıştıklarını ancak Türk milletinin çelikten iradesi karşısında hezimete uğradıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi, devletin içine sızan hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milli iradeyi yok etmeye kalkıştıklarını ancak Türk milletinin çelikten iradesi karşısında hezimete uğradıklarını belirtti.

Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 tarihinin aziz Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiği, tarihin en şanlı sayfalarından biri olduğunu bildirdi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin birliğini, dirliğini ve iradesini tüm dünyaya haykırarak, vatan hainlerine geçit vermediğini, tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında iman dolu göğsünü siper ettiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kahramanlık, büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Bu vatan, toprağın kara bağrında/Sıra dağlar gibi duranlarındır' dizelerini bir kez daha doğrulamıştır. 15 Temmuz gecesi, devletimizin içine sızan hain FETÖ mensupları milli iradeyi yok etmeye kalkışmış, ancak milletimizin çelikten iradesi karşısında hezimete uğramıştır."

" Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz"

Uraloğlu, söz konusu gecede, TÜRKSAT AŞ çalışanları Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın, hainlerin yayınları kesme girişimine karşı canlarını feda ederek şehadete yürüdüklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletini meydanlara çağıran mesajın yayınlanmasını sağladıklarını hatırlattı.

Kutlu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin, bağımsızlığı ve milli birliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattığının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler de bu mirasa sahip çıkarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Hamdolsun, o karanlık gecede yayınları kesintisiz sürdüren TÜRKSAT'ımız, bugün ülkemizin teknolojik bağımsızlığının sembolü haline gelmiştir. 21 Nisan 2025'te, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı hizmete aldık. Bu başarı, Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdı ve teknolojik bağımsızlığımıza atılan dev bir adım olarak tarihe geçti. Türksat 6A, hizmete alınmasının ardından, Türksat 7A'yı da hizmete alacağız. Bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır."

"Bir daha asla hain teşebbüslere geçit vermeyeceğiz"

Uraloğlu, Bakanlık olarak, 15 Temmuz'un destansı ruhunu yaşatmak için "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla giydirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni"ni uğurladıklarını anımsattı.

68 gün boyunca 90 bin kilometre kat ederek, Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Eskişehir'e, milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak trenin, vatan sevgisi ve birliğin demir raylardaki sembolü olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerine asılan dev Türk bayraklarımız, 'Vatan Aşkıyla' yazılmış afişlerle dalgalanarak, aziz şehitlerimize minnetimizi ve gazilerimize şükranlarımızı ifade edecek. Bu çalışmalarımız, milletimizin birliğini çelikten bir kale gibi güçlendirmeye yönelik sarsılmaz bir adımdır, bir daha asla hain teşebbüslere geçit vermeyeceğiz. Bakanlık olarak, milletimizle omuz omuza, vatanımızın bekası için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milli iradesine sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için azimle, kararlılıkla ve tutkuyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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