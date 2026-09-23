Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı Yeni Terminal Binası açılış töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdıklarını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı Yeni Terminal Binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bu yılın Türk sivil havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olduğunu belirten Uraloğlu, havalimanlarında yapılan çalışmaları aktardı.

Yeni yatırımları ülkenin her köşesine taşımaya devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Malatya'mızın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete açacağız. Depremden etkilenen Hatay Havalimanı'mızdaki yenileme çalışmalarını da yıl sonuna kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün, bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde güzel şehrimiz Siirt'teyiz. Yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı'mızı 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açarak Siirt'in yeniden gökyüzüyle buluşmasını sağlamıştık.

Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3 bin 135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonu 539 metrekareden 1570 metrekareye çıktı, yani yaklaşık üç kat arttı. Gelen yolcu salonunu 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da 43 metrekareden 310 metrekareye çıkardık. İdari alanlarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik."

"Bunların yanı sıra ek hizmet binalarını modernize ederek yeniden hizmete sunduk. 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirerek havalimanımızın emniyet tedbirlerini de artırdık, güçlendirdik. Siirt Havalimanı'nın yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdık." bilgisini veren Uraloğlu, havalimanının Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

"Siirtli kardeşlerimizi yollarda konfor ve güvenle buluşturduk"

Bakan Uraloğlu, 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'te birçok büyük yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün Cumhurbaşkanımız gerçekten efsane bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Sadece Müslümanların değil, bütün mazlumların sözcüsü konumunda, hepimiz gururlandık. Siirt'imizde 2002'den bu yana 63 milyar liranın üzerinde yatırımı hayata geçirdik, sadece bizim Bakanlık olarak. 2002'de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 138 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi yollarda konfor ve güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık diyebiliriz. Siirt Çevre Yolu, Siirt şehir geçişi, Siirt-Kurtalan, Siirt Havalimanı bağlantı yolu, Kozluk-Baykan, Batman-Beşiri-Kurtalan, Siirt-Tillo ve Küçüksu-Pervari yolu gibi önemli projeleri tamamladık. Siirt-Eruh yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini de bitirerek hizmete açmıştık. Küçüksu-Hizan-Pervari yolu ile Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon araç bu köprümüzden geçti. Gerçekten iyi bir rakam olduğunu belirtmek isterim."

Siirt'in demir yolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, tüm demir yolu ağını yenilediklerini bildirdi.

Şimdi 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demir yolu projesiyle mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezini ulusal demir yolu ağına doğrudan bağladıklarını ifade eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu hattı tamamladığımızda Siirt il merkezi ilk kez doğrudan ulusal demir yolu ağına bağlanacak, Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demir yolu erişimine böylece kavuşacak. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine güçlü bir katkı sağlanacak.

Siirt'in manevi mirasını geleceğe taşıyacak, ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirecek projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir altyapıyla Siirt'i ve ülkemizin her köşesini donatmayı sürdüreceğiz. Siirt Havalimanı'nın yeni yapılarını başarıyla tamamlayan yüklenici firmalara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yatırımda olduğu gibi Siirt'e gelen bütün hizmetlerin takibi koordinasyonu noktasında da değerli valimize, milletvekilimize, Siirt'imizin bütün yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Vali Kemal Kızılkaya da yeni terminal binasıyla Siirt Havalimanı'nın daha modern, konforlu ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde cevap verebilecek bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Siirt'in tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, tarımıyla ve çalışkan insanlarıyla çok daha büyük hedefleri hak eden bir şehir olduğunu dile getiren Kızılkaya, bu hedeflere yürürken güçlü ulaşım altyapısının da en önemli dayanaklardan biri olacağını belirtti.

"Havalimanı, yatırımcıların Siirt'e daha kolay gelmesi açısından büyük önem taşıyor"

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise Siirt için havalimanının yalnızca bir ulaşım noktası değil, şehrin Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı olduğunu anlattı.

Gül, "İş insanlarımızın daha hızlı ulaşım sağlaması, yatırımcıların Siirt'e daha kolay gelmesi, turizmimizin gelişmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın farklı şehirlere daha rahat ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün yenilenen terminallerimizin modernize edilmesinde altyapımızla birlikte Siirt'in hava ulaşımına yeni bir dönem kapısını açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Fatih Çakmak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Havayolu halkın yolu olacak." talimatını verdiği ve başlattığı havacılıktaki vizyon hamlesiyle ülkenin her köşesinde havalimanlarını yenilediklerini, büyüttüklerini ve kapasitelerini artırdıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini bildiren Çakmak, şunları aktardı:

"1998'de açılan Siirt Havalimanı'mız yıllarca bölge ulaşımının en önemli parçası olmuştu. Ancak artan yolcu sayısı ve gelişen standartlar nedeniyle havalimanımızda kapsamlı bir dönüşüm zorunlu hale geldi. Bu doğrultuda terminal binamızı, hava trafik kontrol kulemizi, nizamiye giriş kapısındaki bina ve oluşumlarımızı, teknik blok ve bütün altyapımızı modern standartlarda tamamen yeniledik. Hamdolsun bu vizyon eseri zorlu saha koşullarında Siirt'imize ve ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaktan, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde hak ettiği yere taşımaktan iftihar duyuyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, diğer katılımcılar ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri??????? ile vatandaşlar katıldı.