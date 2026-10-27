Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerini İzmir\'e günler içinde göndereceğini söyledi

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kentteki ulaşım sorunlarını görüştüklerini belirterek, şehir içi trafikteki sıkışıklığın giderilmesi için bazı noktalara kısa sürede müdahale edileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu da "Gerek kara yolları olsun gerek altyapı yatırımları olsun TCDD ve tersane ve kıyı yapıları olsun hafif raylı sistemlerle beraber bütün ekiplerimizi İzmir'e hemen günler içerisinde göndereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun makamında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ulaşımını rahatlatacak orta ve uzun vadeli çalışmalarını, projelerini, analizlerini aktardı. Görüşmelerin ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile Başkan Tugay, görüşmeye ilişkin notları aktarmak için İzmirlilere seslendi.

BAKAN URALOĞLU: "BÜTÜN EKİPLERİMİZİ İZMİR'E HEMEN GÖNDERECEĞİZ"

Görüşmede Başkan Tugay ile yapılan detaylı çalışmaların üzerinden geçtiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Başkanımız, İzmir'deki ulaşım ihtiyaçları, problemleriyle ilgili kara yolu, raylı sistemler, denizcilik noktasındaki, kendi ekibine çalışmaları yaptırdı. Geçmişte olan çalışmaları, güncel ihtiyaçlara göre gözden geçirdi. Burada mutlaka ortak yapmamız gereken işler var. O noktada da kendi yaptığı çalışmaları biz beraberce bir gözden geçirdik. Şimdi gerek kara yolları olsun, gerek altyapı yatırımları olsun, TCDD ve tersane ve kıyı yapıları olsun, hafif raylı sistemlerle beraber bütün ekiplerimizi İzmir'e hemen günler içerisinde göndereceğiz. Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Sonra görev, sorumluluk noktasında nasıl iş birliği yapacağımızı da bugün kabaca konuşmuş olduk. Rakamlar üzerinden de konuşarak, inşallah İzmir'in ulaşımla ilgili konularına pratik çözümler, hızlı çözümler üretme noktasında; hemen önümüzdeki süreçte hızlı bir vaziyet almış olduğumuzu İzmirli vatandaşlarımız görmüş olacak."

"İZBAN'DA İYİ BİR ORTAKLIK VAR; YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

İZBAN'nın iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaların hayata geçirileceğinin müjdesini veren Bakan Uraloğlu, "İZBAN konusu, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile Devlet Demiryolları İşletmemizin ortak projesi. 136 kilometrelik bir banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var, onları konuştuk. Sayın Başkanımızla kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız. İyi bir ortaklık var. Bundan sonraki yol haritasını da detaylı konuşup, netleştirip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tabii İzmirliyi böyle beklentisi yönetilmeyecek şeylerle oyalamayı istemiyoruz" dedi.

"İZMİR'İN ULAŞIMDA EN BÜYÜK PROJESİ, İKİNCİ ÇEVRE YOLU"

Bakan Uraloğlu, İzmir'de ikinci çevre yolunu konuştuklarını, bunun projesini bitirdiklerini, finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yine Başkanımızın daha öncesinden ortaya attığı Konak'tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem, olabilirliği ile ilgili bir kafa yoracağız. Yani geçmişte İnciraltı'ndan Çiğli'ye doğru giden bir büyük projemiz var ama o halen fizibil çıkmıyor. Ama bu yakında olan daha mantıklı gözüküyor, bunun üzerinde çalışmış olacağız. Dolayısıyla denizcilik noktasında, özellikle yat limanları olsun, mevcut rıhtımların iyileştirilmesi olsun bunları göreceğiz. Ama şu anda İzmir'in ulaşım noktasındaki en büyük projesinin, ikinci çevre yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız. Yani iş birliğiyle beraber, AK Parti belediyeciliğimizi inşallah İzmirli hemşehrilerimize çok yakından beraberce hissettirmiş olacağız."

BAŞKAN TUGAY: "İLK ELDEN İZMİR TRAFİĞİNDEKİ SIKIŞMAYA MÜDAHALE EDİLECEK"

İzmir'in sorunlarını çözüme kavuşturmak için Bakan Uraloğlu'nun kısa bir zaman diliminde üçüncü kez kendisini kabul ettiğini dile getiren Tugay, "İzmir'e olan yakın ilgisi için minnettarım. İzmir'de zaten kendisinin geçmişte bir çalışmışlığı var. O yüzden İzmir'i de iyi biliyor. Biz karayolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımıyla, bütün bu başlıklar altında hızlıca yapılabilecekler, biraz daha orta ve uzun vadede yapılabilecekler üzerine bir hazırlık yapıyoruz. Çalışmaların teknik düzeyde ilerlemesi lazım. O anlamda bakanımız ilgili genel müdürlere talimat verdi. Onların da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili sorumlularıyla beraber görüşmeleri olacak ve ondan sonra bazı şeyler kesinleşecek. Ama ilk elden İzmir'in şehir içi karayolu trafiğindeki o sıkışmayı açacak bazı noktalara hızlıca müdahale edilecek" şeklinde konuştu.

"İZMİR'E ÇOK ÇOK GÜZEL HABERLERİ VERMEK ÜZERE HAZIRLANIYORUZ"

İZBAN başta olmak üzere raylı sistemlerde iyileştirme gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz İZBAN'da bakanlığımızla beraber bu ortaklıktan çok memnunuz ve bunun bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Ama İZBAN'la ilgili beklentiler var, bunları karşılayacak adımları sayın bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız. Beraberinde metroyu bir an önce bitirmek, Buca Metrosu'nu ve onun belki de inşallah uygun görülürse Karşıyaka'ya kadar uzantısını sağlamak konusunda çalışıyoruz. Yani kısmetse, İzmir'e, şehir içine yeni marinalar gelecek. İskeleler yenilenecek. İzmir'e çok çok güzel haberleri vermek üzere hazırlanıyoruz. İzmir adına değerli bakanımıza ve tüm Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum. Kendilerine bir kere İzmir'in selamını da ilettim. İnşallah bu güzel çalışmalarla birlikte herkesin beğenisini kazanan işler olacak."