Bakan Yardımcıları Uludere'de Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Yardımcıları Aktaş ve Yılmaz, ilçeye bağlı Hilal beldesinde Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Konferans Salonu'nda Şırnak Valisi Birol Ekici moderatörlüğünde düzenlenen "Uludere İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, iki yıl görev yaptığı kentte güzel işlere imza attıklarını, o günden bugüne Şırnak'ın büyük hizmetler aldığını söyledi.

Artık eski defterleri kapattıklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Şırnak uzun yıllardır terörle anılan illerimizden biriydi. Buradaki asker, polis ve güvenlik korucularımızın büyük bir bedelle ortaya koyduğu kararlılıkla ve Şırnaklıların verdiği destek ile hem Şırnak'ta hem de Türkiye'mizin tamamında bölücü terör defterini kapatmak üzereyiz. Büyük bedelle güvenlik ve huzur sağlandı. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber onun kırıntıları da ortadan kaldırılacak. O defteri tamamıyla kapatacağız. Terör belasından millet ve devlet olarak kurtulacağız. Bundan sonra teröre harcadığımız o kaynakları, milletimizin refahı ve huzuru için yine üretime ve yatırıma harcayacağız. Ülkemizi çok daha yüksek yerlere taşıyacağız."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz da gelecek yıl haziran ve temmuz aylarında İdil, Silopi ve Cizre ilçesinde başarılı öğrencileri bir haftalık eğitim kamplarına alacaklarını belirterek "Bu çalışma onların akademik ve sosyokültürel gelişimlerine katkı sunacak. Şu an bulunduğumuz salon önümüzdeki yaz bu coğrafyanın evlatlarına hizmet edecek." dedi.

Vali Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da konuşma yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Aktaş ve Yılmaz, Uludere Kaymakamlığı ve Uludere Belediyesini ziyaret etti.