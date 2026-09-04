Bakan Yardımcısı Bozay, Dublin'de AB Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın ev sahipliğinde Dublin'de düzenlenen Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İrlanda'nın ev sahipliğinde Dublin'de düzenlenen Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın ev sahipliğinde 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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