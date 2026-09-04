Bakan Yardımcısı Bozay, Dublin\'de AB Bakanlar Toplantısı\'na katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İrlanda'nın ev sahipliğinde Dublin'de düzenlenen Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın ev sahipliğinde 3-4 Eylül 2026 tarihlerinde Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti" ifadelerine yer verildi.