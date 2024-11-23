Bakan Yerlikaya: 81 Şüpheli Yakalandı, 50\'si Tutuklandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 hafta içinde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 81 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; organize suç örgütlerine yönelik İstanbul, Bursa ve Antalya'da 'Kuyu-41', İzmir'de 'Kuyu-42', Denizli'de 'Kuyu-43', Balıkesir'de 'Kuyu-44' ve Yalova'da 'Kuyu-45' olmak üzere 7 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yurt dışında firari olan B.G. ve F.T. ile O.Ç., A.K., Z.U.T. ve Ü.B.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tefecilik', 'Şantaj' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok" dedi.