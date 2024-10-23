Bakan Yerlikaya'dan, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Yerlikaya'dan, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

23.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bilkent Şehir Hastanesinde, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırıda yaralanan 7 kişinin bu hastanede bulunduğunu belirterek, yaralıların 4'ü ile görüştüklerini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesindeki doktorlara özenli çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor, 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere, dolayısıyla 19 yaralımızın tedavisi süreçleri hastanelerde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 1'inin Bilkent Şehir Hastanesi, diğerinin Etlik Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşarak, Etlik'e de giderek ziyarette bulunacaklarını bildirdi.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, "Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın. Hekimlerimize, başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecinde olan bütün yaralılarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum, ruhları şad olsun diyorum, tüm yakınlarına teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına da ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Kahramankazan, Güvenlik, Politika, ankara, Güncel, TUSAŞ, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'dan, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 00:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'dan, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.