Bakan Yerlikaya'dan Motosiklet Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bugün iki ocağa daha ateş düştüğünü belirten Yerlikaya, " Otomobil, Antalya istikametinden Kemer'e seyir halindeyken 'girilmez' levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmek istedi. Hatalı dönüş ihlaline hız ihlali de eklenince üzücü bir kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım."