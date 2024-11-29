Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

29.11.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen illerimizin kıymetli milletvekilleriyle AFAD Başkanlığı'ndaki toplantıda bir araya geldik. Sayın milletvekilimizle 6 Şubat'tan bugüne yapılan çalışmalar ve konut seferberliğimizde gelinen son durum hakkında istişarelerde bulunduk. 6 Şubat'ta yaşanan 'asrın felaketi'nin açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: Çalışmalarımızı şehirlerimizi ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan, kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinin milletvekilleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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