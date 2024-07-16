Bakan Yerlikaya Hainler ile mücadelemiz sonsuza dek devam edecek (2) - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya Hainler ile mücadelemiz sonsuza dek devam edecek (2)

Bakan Yerlikaya Hainler ile mücadelemiz sonsuza dek devam edecek (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü çerçevesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Yerlikaya, 15 Temmuz'da yaşananları anlatarak, devletin terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

16.07.2024 03:48
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'DEVLETİMİZİN NEFESİ ONLARIN ENSELERİNDEDİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümü çerçevesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Yerlikaya, "8 yıl önce tam da bu dakikalarda burayı da bombalamış ve 7'si polis 6'sı sivil vatandaşlarımız olmak üzere 13 kahramanımızı şehit etmişlerdir. Kahraman gazilerimize afiyetler ve uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz'da millet olarak çok farklı duygular yaşıyoruz. Çünkü şehitlerimiz, gazilerimiz var. Analarımızın ciğeri yanıyor, babaların boynu bükük. Evlatlar yetim. Ama bir taraftan da gururluyuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği büyük liderlik ile milletimizin azmi, kararlı duruşu ve cesaretiyle o hainlere fırsat vermedik. Bayrağımızı çiğnetmedik. Canımız pahasına olsa da vatanımızı koruduk. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'müz de aslan yuvasıdır. Kahramanlar ocağıdır. Bu ocak o gece darbecilere geçit vermedi. Vatanını, milletini, bayrağını, korudu. Allah hepsinden razı olsun. İçişleri ailesi olarak tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürüyoruz. O hainler hangi kılığa girerse girsinler hangi ine saklanırlarsa saklansınlar devletimizin nefesi onların enselerindedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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