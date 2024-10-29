Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'ta Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'ta Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek.

29.10.2024 18:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek." dedi.

Bakan Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ndeki konuşmasında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanlığının terörle mücadelede İHA, SİHA ve İnsanlı Keşif Uçakları (İKU) ile tarih yazdığını, Hainlerin inlerine girildiğini ve terörün kaynağında yok edildiğini belirten Yerlikaya, ATAK helikopterlerinden sonra Gökbey Helikopteri'ni jandarma teşkilatına kazandırmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Yerlikaya, "Uçsuz bucaksız semalarda, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Gökbey'lerimiz en zorlu iklim koşullarında dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece, gündüz demeden, etkin bir şekilde faaliyet gösterme imkan ve kabiliyetine sahip." dedi.

"Türkiye çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyor"

Hafif Genel Maksat Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında, 20 Gökbey Helikopteri'nin jandarma envanterine katılacağını söyleyen Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek. 2 bin 200 yıllık kadim devlet geleneğimizle, kutsal vatan toprağımızdaki 1000 yıllık hakimiyetimizle, 101 yıldır yükselen Türkiye Cumhuriyeti, zat-ı devletlerinizin liderliğinde, çok daha güçlü yarınlara, emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin, devletin ve milletin her alanda kalkınması ve güçlenmesi adına verildiğini ifade ederek, "Güçlü Türkiye, bütün mazlumların ve mağdurların da umududur." dedi.

Savunma sanayisini güçlendirmek için gerçekleştirilen milli hamlelerin Türkiye'yi geleceğe güvenle taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki yerli ve milli savunma sanayimizin payı yüzde 80'leri aştı. Zat-ı devletlerinizin ifade ettikleri gibi, 'Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Alnımızın teriyle başardık. Yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık.' Evet, alın terini, yürek terine katan, vatan aşkıyla gece gündüz demeden çalışan mühendislerimiz, yazılımcılarımız, işçilerimiz, gençlerimiz, El Cezerilerin, Ali Kuşçuların, Nuri Killigillerin, Şakir Zümrelerin, Vecihi Hürkuşların torunları, yarım kalan bir hikayeyi tamamlıyor.

Çünkü bizim hayallerimiz dünyalardan büyük. Hiçbir parmak sallama, hiçbir terör eylemi, bizi bu hayallerimizden kopartamaz, geri bırakamaz. Sanıyorlar ki bu tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçeceğiz. Ahdimiz var, birlik, beraberlik ve kardeşlik yolunda. Ahdimiz var, zalimlere korku, mazlumlara kalkan olma yolunda. Ahdimiz var, büyük ve güçlü Türkiye yolunda."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Yerlikaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Savunma sanayimizin bir yıldız gibi parlamasını sağlayan, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Yerli ve milli Teknoloji hamlemize katkılarından dolayı Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve TUSAŞ ailesine teşekkür ediyorum."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'nın sözleri

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen milli savunma hamlelerinin Türkiye'nin geleceğini güvence altına alan en önemli güç kaynaklarından olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını koruma adına atılan her adımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği sayesinde terörsüz ve huzurlu Türkiye için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Çardakcı, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkanlar gücümüze güç katmaktadır. Bugün burada teslim alacağımız Gökbey Helikopteri de bu gücün simgelerinden biridir. Savunma ve havacılık sektöründe yerli ve milli projelere katkı sunan ve bu projelerin arka süreçlerinde etkin bir şekilde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, bugün terörle mücadele eden arama-kurtarma operasyonlarına, sivil tahliyeden trafik kontrolüne kadar geniş bir görev yelpazesinde, milli imkanlarla donatılmış hava araçlarımızla milletimize hizmet etmektedir."

Çardakcı, milli imkanlarla donatılan bu araçlarla Türkiye'nin dört bir yanında millete daha güçlü ve etkin bir şekilde hizmet edeceklerini belirterek, "TUSAŞ'a yapılan hain saldırıda şehit verdiğimiz kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu saldırılar bizleri yıldırmak bir yana terörle mücadele azmimizi daha da pekiştirmekte ve her türlü tehdide karşı daha sıkı kenetlemektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'ta Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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