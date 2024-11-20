Bakan Yumaklı\'dan Meclis Kavgasına Tepki

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada; "Meclis çatısı altındaki bu şiddet gösterisini kınıyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan kavgaya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Söyleyecek sözünüz yoksa, suçluluk duygusu içindeyseniz yapacağınız tek şey içinizde sakladıklarınızın dışa vurumu olan "rezalet" çıkarmaktır. Maalesef bugün buna şahit olduk.

Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya Gazi Meclis'imizde gösterdikleri kaba kuvvet kabul edilemez.

Sayın Bakanımızı gösterdiği sağduyu için tebrik ediyor, Meclis çatısı altındaki bu şiddet gösterisini kınıyorum."