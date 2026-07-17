Bakan Yumaklı'dan Tarım Sigortası Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Tarım Sigortası Vurgusu

Bakan Yumaklı\'dan Tarım Sigortası Vurgusu
17.07.2026 12:12
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Bakan Yumaklı, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini ve destekleri anlattı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyerek, "İklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil ama hazır olmamız gerekir. Üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın, karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programları nedeniyle geldiği Malatya'da ilk olarak Yeşilyurt ilçesi Görgün Mahallesi'nde kayısı hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, burada, patik yapıp kayısı hasadında çalışan işçilere yardım etti.

Geçen yıl zirai don olayının etkili olduğu kayısı bahçelerinde hasat yaptıktan sonra çiftçilere verilen devlet desteklemelerinden bahseden Bakan Yumaklı, bu sayede üretimin de sürdürülebilir kılındığına değindi. Çiftçilerin bu yılki kayısı hasadında yüzlerinin güldüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl nisan ayındaki çok şiddetli zirai dondan sonra buraya bu bahçeye gelmiştik. Ağaçların hiçbirisinde geçen yıl bir ürün yoktu. Aslında umut da yoktu geldiğimiz zaman. Ama buradan bütün Malatya'daki ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki zirai dondan etkilenen üreticilerimize şunu söyledik; 'Siz hiç endişe etmeyin. Biz devlet olarak, hükümet olarak sizin yanınızdayız. Sakın ola ki herhangi bir ağacı kesmeyin. Biz bunların nasıl bakımlarının yapılacağına dair sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarımız sizin yanınızda olacak ve inşallah önümüzdeki sene bu ağaçlardan hepimizin yüzünü güldürecek bir şekilde biz ürün alacağız.' Nitekim de öyle oldu. Bugün hepimizin yüzünü güldüren, geçtiğimiz senenin o karamsar zamanını üzerimizden atan hamdolsun Rabb'ime ki çok güzel bir ürün görüyoruz ağaçlarda" diye konuştu.

'47 MİLYAR LİRALIK DESTEKLEME YAPILDI'

Bakan Yumaklı, TARSİM sigortası kapsamında geçen yıl etkili olan zirai don olayı için toplam 47 milyar liralık destek yapıldığını söyleyerek, "Kayısı çok önemli ürünlerden bir tanesi. Neden? Çünkü biz Türkiye olarak dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya da yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Malatya kayısısı bildiğiniz üzere coğrafi işaretli. Dolayısıyla bu manada da çok özellikli ve önemli ürünlerimizden. Kuru kayısı ile alakalı da Malatya'nın üretimdeki oranı yüzde 85. Dolayısıyla aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 19 milyar liralık Malatya ekonomisine bir katkısı var kayısının. Geçen yıl bu bahçede, bu ağaçlarda, bu dallarda herhangi bir şekilde ürün yoktu, neredeyse bir tane bile numunelik yoktu. Yaprak yoktu, çiçekler yanmıştı, yok olmuştu. Tabii Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz derhal bütün Türkiye'de bir olağanüstü hal ilan ettik. TARSİM sigortası yapmış olan üreticilerimize vermiş olduğumuz sigorta hasar bedeli ile birlikte sigortası olmayan üreticilerimizin de üretime devam ettirebilmesi amacıyla toplamda yaklaşık 47 milyar liraya yakın bir zirai don desteği verilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

'KAYISI İÇİN 8 MİLYAR LİRAYA YAKIN DESTEK SUNULDU'

Bakan Yumaklı, kayısının katma değer kazanabilmesi için Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından çalışmalar yapıldığını da söyleyerek, "47 milyar liralık devlet desteğinden 8 milyara yakın tutar da Malatya'ya gelmiş oldu. Bugün itibarıyla, zaten süreç içerisinde takip ediyorduk ama burada hem üreticilerimizle hem de şehrin ileri gelenleriyle konuştuğumuzda, gerçekten bunun üretimin sürdürülebilir olması için ne kadar önemli olduğunu da ifade etmiş oldular. Tabii burada biliyorsunuz TAGEM'in bir Kayısı Araştırma Enstitüsü var. Buradaki arkadaşlarımız kayısının daha katma değerli bir ürün haline gelebilmesi için çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle modern kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması için gayret ediyorlar. Biz Hüseyin ağabeyin bahçesine geçen sene geldiğimizde onun yüzünü biraz asık görmüştük ama kucaklaştık ve dedik ki 'Hiç merak etme biz devlet olarak hem senin hem bütün üreticilerimizin yanındayız.' Burada 408 dekarlık bir alanda yaklaşık 3 bin 400 tane ağaç var. Ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.

Çiftçinin mağdur olmaması için tarım sigortalarının önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"İklim değişikliği artık bizim her şeyimizi etkilemeye başladı. Buna göre hazır olmamız gerekir. TARSİM yani tarım sigortası yaptırılması konusunu tekrar ifade edelim. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimizin bu ihtiyaçlarını daha sonra herhangi bir şekilde karşılaştıkları problemlerin tazmini konusu sürdürülebilir bir konu değil. O yüzden bütün üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz. Artık bize iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil. Ama bizim hazır olmamız gerekir. Bu birinci kısmıydı. İkinci kısmı da bu konu gerçekleştiğinde kulaktan dolma bilgilerle değil, dedikodularla değil, tabiri caizse biz bunun siyasi saiklerle olduğunu da burada tespit etmiştik. Bakanlığımızın, üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın, karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim. Eğer bunu yaparsak işte bugünkü güzel sonuçları almış oluyoruz."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan Tarım Sigortası Vurgusu - Son Dakika

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