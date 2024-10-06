Bakan Yumaklı, Sokak Muhafızlarını Ödüllendirdi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, Sokak Muhafızlarını Ödüllendirdi

Bakan Yumaklı, Bağcılar'da sokaklarını temiz tutan çocuklara ödül verdi ve etkinlikte yer aldı.

06.10.2024 20:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Bağcılar'ın Yıldızları Sokak Muhafızları" projesi kapsamında sokaklarını en temiz tutan çocukları ödüllendirdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yumaklı, Belediye'nin "Temiz çevre temiz toplum" anlayışıyla hayata geçirdiği "Bağcılar'ın Yıldızları Sokak Muhafızları" projesi kapsamında, Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yumaklı, en temiz 44 sokakta oturan 2 bin 446 çocuğa voleybol ve futbol topu hediye etti.

Programda konuşan Bakan Yumaklı, "Bu proje için belediye başkanımızı, ekibini, anneleri, babaları ve çok kıymetli çocuklar, sizleri tebrik ediyorum. Sokak Muhafızları projesinde sizlere destek olan annelere, babalara sonra da sizlerle beraber sokakları temizleyen abilerinize alkış istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, çocuklarla sohbet ettikten sonra atık ürünlerden yapılan sergiyi gezdi.

En temiz seçilen sokakta ikamet edenleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun gruplarında ve aktivite alanlarında eğlendi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe, AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA

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