Bakanlar Güler ve Bak, Şırnak'ta iftar programına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur, olmayacaktır." dedi.

Bakan Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra Güler ve Bak, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin simgesi, misafirperver insanların memleketi Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kentin birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkenin yükselen markası haline geldiğini söyledi.

Son yıllarda devletin hemen her alanda attığı adımlarla şehrin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koymaya başladığını anlatan Güler, hükümetin yatırımları ve belediyenin çalışmalarıyla şehrin çehresinin baştan sona değiştiğini belirtti.

Güler, şehrin geniş imkan ve olanaklarının yanı sıra yapılan yatırımlarla büyük bir gelişim kaydederek bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü dile getirerek, Şırnak'ın sahip olduğu zengin enerji kaynaklarıyla şimdiden bölgesinde lider konumda olduğunu açıkça gösterdiğini bildirdi.

"Yeni kuyular açıldıkça Şırnak daha çok kalkınacak"

Gabar'da her geçen gün artan varil miktarıyla çıkarılan petrolün şehrin ve ülkenin enerji konusundaki bağımsızlığına hayati katkılar sunduğunu ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Yeni kuyular açıldıkça Şırnak daha çok kalkınacak ve bu da şehrimizde istihdamın ve refahın artmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde Şırnak İl Özel İdaremizin sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kullanımına yönelik en üst seviyede gerçekleştirdiği çalışmalar şehrimizin yenilebilir enerji alanındaki potansiyeline ciddi katkılar sağlamaktadır. Şırnak'ta sadece son bir yılda ulaştırmada yeni yolların yapımı, köylere ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, sağlıkta doktor atamaları ve tıbbi cihazlarla sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, eğitimde yeni dersliklerin yapılması ve öğrencilere yönelik özel kursların verilmesi, sanayi ve üretimde sanayi tesis siteleri ve tekstil atölyelerinin kurulması gibi şehrimizin kalkınmasına yönelik pek çok icra hayata geçirildi, geçirilmeye devam ediyor."

Güler, yatırımlar ve sahip olduğu stratejik konumuyla Şırnak'ın ticaret hacminin daha fazla artmasını beklediklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin en genç ikinci nüfusuna sahip Şırnak'ta sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıların şehrin tanıtımına katkı sağladığını anlattı.

Tarım ve hayvancılık alanında Şırnak'ın büyük bir sıçrama içerisinde olduğunu kaydeden Güler, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal üretimi artırmak için projeler hayata geçirdiğini, çiftçilere yönelik ciddi destekler sağladığını, bu sayede Şırnak'ın zirai verimliliğinin arttığını, kırsal kalkınma ve bölge ekonomisinin güçlendiğini dile getirdi.

Şırnak'ın yıllarca terörün gölgesinde kaldığını belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an yaptığımız tüm atılımlar işte bu kayıp yılların telafi edilmesi ve Şırnak'ın hak ettiği seviyeye bir an önce ulaşması içindir. Bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, koruyucularımız emsalsiz bir mücadele sergilediler. Şüphesiz bu mücadelenin baş kahramanları aziz şehitlerimiz ve cesaret timsali gazilerimizdir. Onlar vatanımız için büyük bedeller öderken onların emaneti olan siz değerli aileleri de bu bedelin yükünü üstlenenisiniz. Fedakarlıklarınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz. Yaptıklarınızın hiçbir karşılığı olmasa da devlet ve millet olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bu süreçte terörle mücadelede elde edilen büyük başarılarda siz Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverilerini de özellikle vurgulamak istiyorum."

"Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir"

Milletin birliği ve kardeşliğinin, terörle mücadelede en önemli güç olduğuna işaret eden Güler, "Bugün Şırnak'ta güvenlik, istikrar ve barış hakim olduysa işte bu kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz, Şırnaklı hemşehrilerimizin ve bölge halkımızın üstün dayanışması sayesinde olmuştur." diye konuştu.

Bakan Güler, terör olaylarının ülkeye verdiği zararlar karşısında sabırla devletinin yanında yer alan, terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen ve bu tutum ile söz konusu girişimlerin boş bir çaba olduğunu gösteren bölge halkına şükranlarını sunarak, şunları söyledi:

"Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarımızın büyük önem taşıdığını da özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur, olmayacaktır. Bir kez daha belirtmek isterim ki sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde terörsüz Türkiye'ye ulaşmamız sadece ülkemizin değil bölgemiz ile dünyanın barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak, yatırımların artmasıyla ekonomik büyümeyi destekleyecek ve refah seviyemizi de yükseltecektir."

Şırnaklılarla beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini, hep birlikte kenti daha da ileriye taşırken ülkenin gücüne de güç katacaklarını belirten Güler, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Türkiye, spor tesisleri yatırımlarında devrim yaşamıştır"

Bakan Bak da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güvenlik güçlerin yoğun mücadele ortaya koyduğunu, bunun sonucunda terörle mücadelede başarılı bir noktaya gelindiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilerlediklerini kaydeden Bak, Şırnak'ın umudun şehri olduğunu, burada büyük yatırımların ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Gabar'da çıkarılan petrolün bölge için önemli bir yatırım ve kaynak olduğunu bildiren Bak, şunları kaydetti:

"Madenleri, kömürüyle beraber bu bölgede gelişen bir yapı var. Bu yapı çerçevesinde gençlerimiz var. Çok genç bir şehir Şırnak. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Spor tesisleri yapıyoruz. 1500 kişilik spor salonunun ihalesiyle ilgili çalışma tamamlandı. 8 Nisan'da ihalesi var. Ardından 1000 kişilik öğrenci yurdu, 4 gençlik merkezi, halı sahalar, basketbol sahaları, okullarımıza sahalar başta olmak üzere pek çok yatırımı bölgemizde gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye, spor tesisleri yatırımlarında devrim yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye dünyanın en modern stadyumlarına, yüzme havuzlarına ve spor salonlarına sahiptir. Gençlerimizin terör örgütünden, kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzak durması için büyük yatırımlar yapıyoruz. Gençlik merkezlerimizde spordan sanata, teknolojiden diğer dallara pek çok aktivite gerçekleştiriliyor. Bakanlığımızın bünyesinde 570 gençlik merkezimizde Türkiye çapında hizmet veriyoruz. Yine 330 genç ofiste üniversitelerde hizmet veriyoruz."

Bu yıl Bakanlık olarak 110 üniversite kampüsünde iftar programı düzenlendiklerini kaydeden Bak, bu coğrafyada güçlü kalmak ve güçlü olmak için hep beraber çalışmaları gerektiğini anlattı.

Etkinlikte, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da birer konuşma yaptı.

Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.