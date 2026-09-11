Bakanlık denetimlerinde 2,24 milyar lira ceza kesildi

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 8 ayında yapılan denetimlerde 321 bin 911 firma denetlenerek 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk 8 ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 321 bin 911 firma ile birlikte 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlenerek 2,24 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 692 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin 399 milyon 546 bin TL, otomotiv sektörüne 142 milyon 630 bin TL, emlak sektörüne 39 milyon 28 bin TL, kuyum sektörüne ise 13 milyon 122 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 91 milyon 842 bin TL olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, şu bilgilere yer verildi:

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2026 yılının ilk sekiz ayında 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1342 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 771 milyon 93 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 540 milyon 144 bin TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 12 milyon 471 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."