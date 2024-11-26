Bakanlık Futbol Turnuvası Sona Erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği futbol turnuvasında, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensupları bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turnuva geçen hafta HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen takımları arasındaki karşılaşmayla başladı.
Turnuvanın diğer eleme maçları, Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları arasında oynandı.
Eleme maçlarında, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı takımları yarı finale yükseldi.
Yarı finalde, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen'i 8-7, Bakanlık Makamı ise TİSK-Basın'ı 12-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da forma giydiği final karşılaşmasında, Bakanlık Makamı takımı, Memur-Sen'i 4-0 yenerek turnuvanın kazananı oldu.
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