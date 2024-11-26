Bakanlık Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Bakanlık Futbol Turnuvası Sona Erdi

Çalışma Bakanlığı'nın futbol turnuvasında Bakanlık Makamı takımı şampiyon oldu.

26.11.2024 22:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği futbol turnuvasında, bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensupları bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turnuva geçen hafta HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen takımları arasındaki karşılaşmayla başladı.

Turnuvanın diğer eleme maçları, Memur-Sen ile Bakan Yardımcıları, TİSK-Basın ile İŞKUR, Bakanlık Makamı ile TÜRK-İŞ takımları arasında oynandı.

Eleme maçlarında, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı takımları yarı finale yükseldi.

Yarı finalde, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen'i 8-7, Bakanlık Makamı ise TİSK-Basın'ı 12-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da forma giydiği final karşılaşmasında, Bakanlık Makamı takımı, Memur-Sen'i 4-0 yenerek turnuvanın kazananı oldu.

Kaynak: AA

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