Bakanlık Niğde ve Muğla'da bazı alanları 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan etti - Son Dakika
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Bakanlık Niğde ve Muğla'da bazı alanları 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan etti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Niğde ve Muğla'da bazı alanları 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti, mevcut sit sınırlarını güncelledi. Kararda, koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce hazırlanması ve geçiş dönemi koruma esaslarının uygulanması öngörüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Niğde ve Muğla'daki bazı alanların 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve mevcut sit alanlarının sınırlarının güncellenmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Asmasız Mahallesi'ndeki "Altunhisaryolu Mevkii Yerleşim Alanı", 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi ve alanın tamamı için sit şerhi verilmesi kararlaştırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Öziç mevkisindeki mevcut 1'inci derece arkeolojik sit alanının sınırları, yapılan inceleme ve sayısallaştırma çalışmaları doğrultusunda güncellendi.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan kültür varlıklarının yer aldığı alanların 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi. Menteşe ilçesi Günlüce Mahallesi'ndeki sit alanlarının dereceleri de yapılan çalışmalar sonucunda 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak güncellendi.

Kararlarda, arkeolojik sit alanlarına yönelik koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce hazırlanması ve bu süreçte geçiş dönemi koruma esasları ile kullanma şartlarının uygulanması öngörüldü.

Kaynak: AA
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