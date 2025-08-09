Bakanlıktan Haksız Fiyat Artışına Cezalar

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığından haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon lira ceza

Bakanlık, bugüne kadar taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine ceza uyguladı

Bakanlığın aldığı önlemlerle, piyasada yer alan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 20 arttı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Gıdada uygunsuzluğa bu yıl 1,5 milyar lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca ocak-temmuzda yapılan 732 bin 416 gıda denetiminde işletmelere 17 bin 223 adet idari para cezası uygulandı

Bakanlık, 385 işletme hakkında da suç duyurusunda bulundu

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Türk savunma sanayisi bir yıla 278 zırhlı araç ve 1 üretim tesisi sığdırıyor

Türkiye'nin 1059 adetlik tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesinde Sakarya'da üretilecek COBRA II 4x4 araçlar büyük ölçüde tamamlandı, Romanya'daki yeni üretim tesisinin kurulumunda sona gelindi

Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner:

"278 aracın teslimatı kasım ayı sonunda tamamlanacak. Şu ana kadar 170 civarında araç ürettik"

"Eylül sonu, ekim başı gibi açılış yapmayı planlıyoruz. Romanya'daki üretimden teslimatımızın başlaması seneye ilk çeyreğe gelecek. Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilecek projelere uygunluk için bir fırsat oluşacak. Romanya projesi, çok doğru bir zamanda devreye giriyor"

(Göksel Yıldırım-Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Otomotiv ihracatı 7 ayda 23,8 milyar dolara ulaştı

Ocak-temmuz döneminde otomotivde en fazla ihracat 3,8 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı, bu ülkeyi 2,7 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar dolarla İspanya ve 1,9 milyar dolarla İtalya takip etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- Yargıtaydan halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminat ödenmesine onama

Halı sahada düşerek yaralanan kişi, gerekli tedbirleri almadığı için halı saha işletmecisine tazminat davası açtı

Yargıtay, yerel mahkemenin 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödenmesi kararını hukuka uygun buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

6- ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisi sınırlı

ABD'nin Brezilya'ya uygulamaya başladığı yüzde 50 ithalat vergisine kahvenin de dahil edilmesi, küresel kahve ticaretine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi

- Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisi sınırlı. Piyasalar, hala ABD'nin Brezilya'ya gümrük vergisi kararının ABD kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceğini ölçmeye çalışıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler de yakından takip edilecek

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapabileceği ihtimalinin ekimde yüzde 53 ve aralıkta yüzde 65 ile fiyatlandığı görüldü

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Trabzonspor lige iyi başlıyor

Bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 51 sezonun açılış maçlarında 31 galibiyet, 13 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 7 mağlubiyet yaşadı

En son 1997-98 sezonundaki açılış maçında karşılaşan Trabzonspor ile Kocaelispor, 27 sezon sonra ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

