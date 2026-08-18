Baki 500. Yaşında Anıldı - Son Dakika
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Baki 500. Yaşında Anıldı

Baki 500. Yaşında Anıldı
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Divan Edebiyatı'nın ustası Baki, 500. doğum yılında Ramallah'ta anıldı. Kültürel etkileşim vurgulandı.

Divan Edebiyatı'nın büyük şairi Baki, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde doğumunun 500'üncü yılında düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri 2026 programına dahil edilen Baki'nin 500'üncü doğum yıldönümü münasebetiyle "Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı: Divan Edebiyatı ve Baki Örneği" başlığıyla düzenlenen söyleşide Filistinli akademisyen Yunus Jaradat bir sunum gerçekleştirdi.

Jaradat'ın sunumu sonrası soru-cevap bölümünde Divan Edebiyatı ve 16'ncı yüzyılın büyük şairi Baki'nin hayatı, Kanuni Sultan Süleyman ile ilişkisi, şiiri, edebi mirası ve Türk kültüründeki yeri değerlendirildi.

Moderatör Tahsin Yakin ve söyleşiye katılan Filistinli edebiyatçılar, Baki gibi şahsiyetlerin eserlerinin Arapçaya çevrilmesi ve Arap okuyucuyla buluşturulması gerektiğini, bu vesileyle Türk-Arap kültür ve edebiyat etkileşiminin yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Söyleşide konuşan Kudüs YEE Koordinatörü Ensar Fırat da Kudüs ve Ramallah merkezlerinde iki kardeş halkın birbirini daha yakından tanıması için kültür-sanat faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Baki kimdir?

Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken "Şairlerin Sultanı" anlamına gelen "Sultanü'ş-Şuara" unvanını alan Mahmud Abdülbaki, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğlu olarak, 1526'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Baki, medrese eğitimi konusunda devrin ünlü hocalarından ders gördü. Genç Baki'nin şiire olan kabiliyetini fark eden devrin alimlerinden Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi, şiir konusunda en büyük desteği veren üstadı olarak anıldı.

Baki'nin, üstadı Mehmed Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ününü arttırırken, dönemin ünlü şairlerinden olan Zati'nin dikkatini çekmeyi başardı.

1555'te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasideyle saray çevrelerine girmeyi başaran Baki, kadılık göreviyle Halep'e gönderilen hocası Ahmed Şemseddin Efendi'ye eşlik ederek, Halep'e gitti. 1560'ta İstanbul'a dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanışan Baki, devrinde yaşadığı 4 padişah ve devlet ricali tarafından da himaye edilerek, en büyük desteği Osmanlı Devleti'nin 10'uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan gördü.

Kaynak: AA

Ramallah, Filistin, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baki 500. Yaşında Anıldı - Son Dakika

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