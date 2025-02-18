Bakırhan'dan HDK operasyonuna tepki

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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde yürütülen operasyona ilişkin "Bu siyasi soykırım operasyonlarının sayın Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının arifesinde olması barış umuduna dönek bir saldırıdır, bu tesadüf değil. Barış isteyen milyonların nasırına basmaktan artık vazgeçin. Biz bu kumpasçı aklı Oslo'dan, 2013-15 arası çözüm sürecinden çok iyi tanıyoruz. Yine aynı şeyi tekrar etmeye çalışan bu aklı kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDK'ya yönelik İstanbul ve dokuz farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheliden 52'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında HDK operasyonlarına yönelik konuştu. Bakırhan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu sabah HDK'ya dönük olan ve içinde EMEP'in SYKP'nin ESP'ni, DBP'nin Yeşil Sol Parti'nin, gazetecilerin, sanatçılarında ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinde içinde olduğu en az 52 arkadaşımızın sabah şafak sökmeden gözaltına alındı. Bu siyasi kırım operasyonu ülkenin barış, demokrasi ve çözüm arayışına yönelik topyekun bir saldırıdır. Bu baskıcı ve hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımıza yapılan bu saldırılar Türkiye'yi karanlık bir ülkeye çevirme projesinden başka bir şey değildir. Her birimizin bu yolda alnı aktır.

Bu siyasi soykırım operasyonlarının sayın Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının arifesinde olması barış umuduna dönek bir saldırıdır, bu tesadüf değil. Barış isteyen milyonların nasırına basmaktan artık vazgeçin. Biz bu kumpasçı aklı Oslo'dan, 2013-15 arası çözüm sürecinden çok iyi tanıyoruz. Yine aynı şeyi tekrar etmeye çalışan bu aklı kınıyoruz. HDK'yı savunmaya devam edeceğiz. Tam da barış hayalimizin vücut bulmuş halidir HDK. HDK biziz, biz HDK'yiz.

Bakırhan'dan Bahçeli'ye: "Ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor"

Buradan sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Siz Türk-Kürt ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasından bahsediyorsunuz ama ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam ediyor. Siz bu sürece doğum sancısı diyorsunuz, iktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bugün bu ölü doğuma karşı durmak Türk-Kürt ittifakını savunmak hepimizin görevidir. Ortağınız ve yürütme erki olan sayın Erdoğan çözümün neresindedir sayın Bahçeli bu soruyu biz de 85 milyon insan da merak ediyor."