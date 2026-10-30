Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 63 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise gün içerisinde işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

63 GÖZALTI

Soruşturmada, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli gözaltına alındı.

61 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü ve gün içerisinde sevk edileceği öğrenildi.